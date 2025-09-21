https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/yargitaydan-emsal-karar-estetik-ameliyatindan-memnun-olmayan-hastaya-ucret-iadesi--1099545809.html

Yargıtay'dan emsal estetik ameliyatı kararı: Operasyondan memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi'

Yargıtay'dan emsal estetik ameliyatı kararı: Operasyondan memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi'

Sputnik Türkiye

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılması gerektiğine hükmetti. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T13:15+0300

2025-09-21T13:15+0300

2025-09-21T13:17+0300

türki̇ye

yargıtay

emsal karar

estetik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546027_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_aee81a3365bc369f5ad41cb37e6a01ef.jpg

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılmasını isteyen tüketici hakem heyetinin kararını iptal eden mahkeme hükmünü bozdu. Kararda, estetik ameliyatların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle hekimin yalnızca özenli davranmakla değil, istenilen sonucu sağlamakla da yükümlü olduğu vurgulandı.Yargıtay, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirtti.Burun ameliyatı oldu: Eğrilik ve koku kaybı yaşadıYeni Şafak'ın haberine göre, Dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı. Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrasında eğrilik ve koku kaybı şikâyeti yaşadığını belirtti.Ücret iadesi isteği reddedildiÜcret iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararını iptal etti.Bakanlık devreye girdi: Estetik ameliyat davalarında emsal kararDevreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığını açıkladı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bu karar, estetik ameliyatlara ilişkin davalarda emsal niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kiraci-sozlesmesi-dolmadan-evi-terk-etti-yargitay-emsal-karar-verdi-1099490967.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, emsal karar, estetik