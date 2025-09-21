https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/yargitaydan-emsal-karar-estetik-ameliyatindan-memnun-olmayan-hastaya-ucret-iadesi--1099545809.html
Yargıtay'dan emsal estetik ameliyatı kararı: Operasyondan memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi'
Yargıtay'dan emsal estetik ameliyatı kararı: Operasyondan memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi'
21.09.2025
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılmasını isteyen tüketici hakem heyetinin kararını iptal eden mahkeme hükmünü bozdu. Kararda, estetik ameliyatların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle hekimin yalnızca özenli davranmakla değil, istenilen sonucu sağlamakla da yükümlü olduğu vurgulandı.Yargıtay, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirtti.Burun ameliyatı oldu: Eğrilik ve koku kaybı yaşadıYeni Şafak'ın haberine göre, Dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı. Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrasında eğrilik ve koku kaybı şikâyeti yaşadığını belirtti.Ücret iadesi isteği reddedildiÜcret iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararını iptal etti.Bakanlık devreye girdi: Estetik ameliyat davalarında emsal kararDevreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığını açıkladı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bu karar, estetik ameliyatlara ilişkin davalarda emsal niteliği taşıyor.
türki̇ye
Yargıtay'dan emsal estetik ameliyatı kararı: Operasyondan memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi'
13:15 21.09.2025 (güncellendi: 13:17 21.09.2025)
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılması gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılmasını isteyen tüketici hakem heyetinin kararını iptal eden mahkeme hükmünü bozdu. Kararda, estetik ameliyatların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle hekimin yalnızca özenli davranmakla değil, istenilen sonucu sağlamakla da yükümlü olduğu vurgulandı.
Yargıtay, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirtti.
Burun ameliyatı oldu: Eğrilik ve koku kaybı yaşadı
Yeni Şafak'ın haberine
göre, Dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı. Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrasında eğrilik ve koku kaybı şikâyeti yaşadığını belirtti.
Ücret iadesi isteği reddedildi
Ücret iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararını iptal etti.
Bakanlık devreye girdi: Estetik ameliyat davalarında emsal karar
Devreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceğini vurguladı.
Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığını açıkladı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu.
Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bu karar, estetik ameliyatlara ilişkin davalarda emsal niteliği taşıyor.