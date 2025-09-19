https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kiraci-sozlesmesi-dolmadan-evi-terk-etti-yargitay-emsal-karar-verdi-1099490967.html

Kiracı sözleşmesi dolmadan evi terk etti, Yargıtay emsal karar verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Karara göre, haklı bir gerekçe olmadan kira süresi bitmeden evi terk eden kiracılar, ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda olacak.Davanın geçmişiKiracı, kira sözleşmesinde yer alan 2 yıllık süre dolmadan evi boşalttı ve kira ilişkisini tek taraflı olarak sonlandırdı. Ev sahibi ise kiracının sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek kira ve aidat bedellerinin tahsil edilmesi için dava açtı.İlk derece mahkemesi, sözleşmede bulunan “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak kısmi kabul kararı verdi. Ancak ev sahibi bu kararı temyiz etti.Yargıtay’ın tespitleriYargıtay 6. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:Emsal niteliğinde kararHukukçulara göre bu karar, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor:Yargıtay’ın bu kararıyla, kira süresi bitmeden evi haksız yere boşaltan kiracıların, ev yeniden kiraya verilene kadar makul süre için kira ve aidat ödemek zorunda oldukları kesinleşmiş oldu.

