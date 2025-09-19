https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kiraci-sozlesmesi-dolmadan-evi-terk-etti-yargitay-emsal-karar-verdi-1099490967.html
Kiracı sözleşmesi dolmadan evi terk etti, Yargıtay emsal karar verdi
Kiracı sözleşmesi dolmadan evi terk etti, Yargıtay emsal karar verdi
Sputnik Türkiye
Kiracı, 2 yıllık kira süresi dolmadan evi boşalttı, ev sahibi dava açtı. Yerel mahkeme “3 ay ihbar” şartını dikkate aldı ancak Yargıtay emsal kararla sürece... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T08:14+0300
2025-09-19T08:14+0300
2025-09-19T08:14+0300
türki̇ye
yargıtay
kiracı
ev sahibi
ihbar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0c/1074589999_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0628c09315a5c4bc258ed0998a59b06e.jpg
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Karara göre, haklı bir gerekçe olmadan kira süresi bitmeden evi terk eden kiracılar, ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda olacak.Davanın geçmişiKiracı, kira sözleşmesinde yer alan 2 yıllık süre dolmadan evi boşalttı ve kira ilişkisini tek taraflı olarak sonlandırdı. Ev sahibi ise kiracının sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek kira ve aidat bedellerinin tahsil edilmesi için dava açtı.İlk derece mahkemesi, sözleşmede bulunan “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak kısmi kabul kararı verdi. Ancak ev sahibi bu kararı temyiz etti.Yargıtay’ın tespitleriYargıtay 6. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:Emsal niteliğinde kararHukukçulara göre bu karar, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor:Yargıtay’ın bu kararıyla, kira süresi bitmeden evi haksız yere boşaltan kiracıların, ev yeniden kiraya verilene kadar makul süre için kira ve aidat ödemek zorunda oldukları kesinleşmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/kiraciya-bosaniyorum-evden-cik-dedi-son-karari-mahkeme-verdi-1098525567.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0c/1074589999_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_99638a4535f59fe00928713d449dac64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, kiracı, ev sahibi , ihbar
yargıtay, kiracı, ev sahibi , ihbar
Kiracı sözleşmesi dolmadan evi terk etti, Yargıtay emsal karar verdi
Kiracı, 2 yıllık kira süresi dolmadan evi boşalttı, ev sahibi dava açtı. Yerel mahkeme “3 ay ihbar” şartını dikkate aldı ancak Yargıtay emsal kararla sürece nokta koydu. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren karar kira sözleşmelerinde yeni dönemi başlatıyor.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Karara göre, haklı bir gerekçe olmadan kira süresi bitmeden evi terk eden kiracılar, ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda olacak.
Kiracı, kira sözleşmesinde yer alan 2 yıllık süre dolmadan evi boşalttı ve kira ilişkisini tek taraflı olarak sonlandırdı. Ev sahibi ise kiracının sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek kira ve aidat bedellerinin tahsil edilmesi için dava açtı.
İlk derece mahkemesi, sözleşmede bulunan “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak kısmi kabul kararı verdi. Ancak ev sahibi bu kararı temyiz etti.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:
Erken tahliye gerçekleşti:
Kiracı, 2 yıllık süre dolmadan evi boşalttığı için bu durum erken tahliye olarak kabul edildi.
Makul süre sorumluluğu:
Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü.
İhbar şartı geçerli değil:
Sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar şartı, yalnızca 2 yıllık kira süresi tamamlandıktan sonraki fesihlerde uygulanabilir. Süre dolmadan yapılan fesihlerde bu şart geçerli değil.
Hukukçulara göre bu karar, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor:
Kiracılar, sözleşme süresi dolmadan evi boşalttıklarında makul süre boyunca kira ödeme riskiyle karşılaşacak.
Ev sahipleri mağduriyetlerini daha kolay ispatlayabilecek.
“İhbar şartı” yalnızca sözleşme süresi bittikten sonraki fesihlerde geçerli olacak.
Yargıtay’ın bu kararıyla, kira süresi bitmeden evi haksız yere boşaltan kiracıların, ev yeniden kiraya verilene kadar makul süre için kira ve aidat ödemek zorunda oldukları kesinleşmiş oldu.