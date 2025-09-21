https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/rus-silahli-kuvvetleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-iki-insansiz-botu-imha-etti-1099543265.html

Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha etti

Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha ettiğini duyurdu. 21.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.515 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 65 uçak tipi İHA’sını imha ederken, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 insansız hücumbotu imha etti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 667 uçak, 283 helikopter, 85 bin 483 İHA, 628 uçaksavar füze sistemi, 25 bin 198 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 1.592 çok namlulu roketatar sistemi, 29 bin 777 sahra ve havan topu ile 42 bin 309 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.

