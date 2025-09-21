https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/rus-silahli-kuvvetleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-iki-insansiz-botu-imha-etti-1099543265.html
Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha etti
Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha ettiğini duyurdu. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T12:29+0300
2025-09-21T12:29+0300
2025-09-21T12:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
kayıp
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099543103_0:14:747:434_1920x0_80_0_0_0185b888e2f8e0708d739d1f896edce8.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.515 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 65 uçak tipi İHA’sını imha ederken, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 insansız hücumbotu imha etti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 667 uçak, 283 helikopter, 85 bin 483 İHA, 628 uçaksavar füze sistemi, 25 bin 198 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 1.592 çok namlulu roketatar sistemi, 29 bin 777 sahra ve havan topu ile 42 bin 309 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1099525450.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099543103_61:0:688:470_1920x0_80_0_0_5d94db6b2b1a695773ad35ac2a0d9c93.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, ukrayna silahlı kuvvetleri, karadeniz filosu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, ukrayna silahlı kuvvetleri, karadeniz filosu
Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha etti
12:29 21.09.2025 (güncellendi: 12:49 21.09.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait iki insansız botu imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.515 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 65 uçak tipi İHA’sını imha ederken, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 insansız hücumbotu imha etti.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 667 uçak, 283 helikopter, 85 bin 483 İHA, 628 uçaksavar füze sistemi, 25 bin 198 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 1.592 çok namlulu roketatar sistemi, 29 bin 777 sahra ve havan topu ile 42 bin 309 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.