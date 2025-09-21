https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/chp-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-belli-oldu-1099552038.html

CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belli oldu

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda resmi olmayan sonuçlara göre, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda çalışmalar tamamlandı. Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, PM'de yerini korudu. CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi şu isimlerden oluştu: Önceki PM'de yer alan Ahmet Hakan Uyanık, bu kurultay listesinde yer almadı. Sercan Çığgın ise 52 kişilik PM listesinde kendine yer buldu. YDK üyeleri belirlendi Partinin YDK üyeleri ise Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybıllı, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal'dan oluştu. Önceki YDK'da yer alan ve kurul başkanlığını yürüten Ali Balta, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı görevi sebebiyle listede yer almadı.Edirne İl Başkanlığı görevinde bulunan Harika Taybıllı 22. Olağanüstü Kurultay'da YDK üyeliğine seçildi. Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeleri de belirlendi. Özgür Özel'in 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

