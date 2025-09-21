https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/kura-cekildi-bayrampasa-belediyesi-chpde-kaldi-1099548709.html
Kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li İbrahim Kahraman, başkanvekili olarak seçildi. 21.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099548554_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e2708d650ae3a10e1d84a6b8295af5.jpg
Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li İbrahim Kahraman, başkanvekili olarak seçildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde oylar eşit çıkınca kura çekimine gidildi. Kura çekimi sonucu CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili kura ile belli oldu
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde ipi CHP’nin adayı İbrahim Kahraman göğüsledi. Seçim, üçüncü turun da eşitlikle sonuçlanması sonrası kura ile tamamlandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. Mutlu hakkında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mutlu, cezaevine gönderildi.
CHP ve Cumhur İttifakı aday çıkardı
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili seçimi için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP grubu İbrahim Kahraman’ı, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi’nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3) ve bağımsızların 4 üyesi bulunuyor.
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday seçiliyor. İlk turda Kahraman 18, Akın 19 oy aldı. İkinci turda her iki aday 18 oyda kaldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda da sonuç değişmedi; adaylar yine 18’er oy aldı, 1 oy geçersiz kabul edildi.
Kura ile kazanan İbrahim Kahraman oldu
Oyların eşit çıkması üzerine seçim kura ile belirlendi. Yapılan kura çekiminde Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğini CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı. Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti. Belediye binası önünde vatandaşlar da süreci yakından izledi.