ABD'nin askeri yığınağında hedef Maduro mu?

Batı baskını 1989 Panama örneği verdi ve ABD'nin Venezüella'ya yönelik hamleleri ile asker yığınağı, Porto Riko'daki F-35 varlığını yorumladı. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0875d7965d31edd9c597f2ed1df9bf6a.jpg

ABD ordusunun bu ay Karayiplerde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye yönelik saldırısı, Pentagon’un bölgeye gönderdiği büyük donanma filosu ile casus uçak filosunu gündeme taşıdı.Resmi açıklamalara göre bu operasyon, ‘uyuşturucu ve terörle mücadele görevinin’ bir parçası.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetimine yakın Fox News’e yaptığı açıklamada “Kendi yarı küremizde hükümet kılığına girerek faaliyet gösteren bir kartelin olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Rubio, ayrıca Maduro’nun yakalanması için ödül olduğunu da hatırlattı.‘Plan var, kapsamı belirsiz’Karayipler’de, özellikle Porto Riko’ya konuşlandırılan F-35 savaş uçakları olmak üzere yoğunlaşan askeri varlık, New York Times’ın haberine göre ‘ABD’nin küçük tekneleri batırmanın ötesinde planları olabileceğini gösteriyor. Ancak operasyonun kapsamı belirsizliğini koruyor.’‘Uyuşturucuyla mücadele için orantısız’Şu anda sekiz savaş gemisinde görev yapan 4 bin 500 kişilik kuvveti yorumlayan Pentagon’un eski Güney Komutanlığı Başkanı Amiral James G. Stavridis şunları söyledi: ‘ABD aynısını Panama’da yapmıştı’Amerikalı askeri tarihçiler, ‘bu durumun 1989’da Panama’nın işgali gibi geçmiş ABD müdahalelerine benzer koşulları hatırlattığını’ söylüyor. O dönemde de ABD, uyuşturucu suçlamalarıyla Panama lideri Manuel Noriega’yı yakalamıştı.

