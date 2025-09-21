https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/abdnin-askeri-yiginaginda-hedef-maduro-mu-1099547474.html
ABD'nin askeri yığınağında hedef Maduro mu?
ABD'nin askeri yığınağında hedef Maduro mu?
Sputnik Türkiye
Batı baskını 1989 Panama örneği verdi ve ABD'nin Venezüella'ya yönelik hamleleri ile asker yığınağı, Porto Riko'daki F-35 varlığını yorumladı. Detaylar haberde...
2025-09-21T14:00+0300
2025-09-21T14:00+0300
2025-09-21T14:00+0300
dünya
abd
venezüella
nicolas maduro
abd
marco rubio
porto riko
fox news
f-35
new york times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0875d7965d31edd9c597f2ed1df9bf6a.jpg
ABD ordusunun bu ay Karayiplerde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye yönelik saldırısı, Pentagon’un bölgeye gönderdiği büyük donanma filosu ile casus uçak filosunu gündeme taşıdı.Resmi açıklamalara göre bu operasyon, ‘uyuşturucu ve terörle mücadele görevinin’ bir parçası.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetimine yakın Fox News’e yaptığı açıklamada “Kendi yarı küremizde hükümet kılığına girerek faaliyet gösteren bir kartelin olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Rubio, ayrıca Maduro’nun yakalanması için ödül olduğunu da hatırlattı.‘Plan var, kapsamı belirsiz’Karayipler’de, özellikle Porto Riko’ya konuşlandırılan F-35 savaş uçakları olmak üzere yoğunlaşan askeri varlık, New York Times’ın haberine göre ‘ABD’nin küçük tekneleri batırmanın ötesinde planları olabileceğini gösteriyor. Ancak operasyonun kapsamı belirsizliğini koruyor.’‘Uyuşturucuyla mücadele için orantısız’Şu anda sekiz savaş gemisinde görev yapan 4 bin 500 kişilik kuvveti yorumlayan Pentagon’un eski Güney Komutanlığı Başkanı Amiral James G. Stavridis şunları söyledi: ‘ABD aynısını Panama’da yapmıştı’Amerikalı askeri tarihçiler, ‘bu durumun 1989’da Panama’nın işgali gibi geçmiş ABD müdahalelerine benzer koşulları hatırlattığını’ söylüyor. O dönemde de ABD, uyuşturucu suçlamalarıyla Panama lideri Manuel Noriega’yı yakalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/venezuellada-sivillere-askeri-egitim-abd-ile-gerilim-tirmaniyor-1099540486.html
abd
venezüella
porto riko
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_25:0:936:683_1920x0_80_0_0_225526b71fd175f6b9aa2420ff3538c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, maduro, f-35
abd, venezüella, maduro, f-35
ABD'nin askeri yığınağında hedef Maduro mu?
Karayipler’deki ABD askeri varlığı Porto Riko’ya konuşlanan F-35 savaş uçaklarıyla giderek artıyor. Amerikan basınına konuşan askeri yetkililer ve analistler, asıl hedefin Venezüella Devlet Başkanı’nı ‘iktidardan uzaklaştırmak olabileceğini’ söylüyor ve 1989 Panama örneğini veriyor.
ABD ordusunun bu ay Karayiplerde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye yönelik saldırısı, Pentagon’un bölgeye gönderdiği büyük donanma filosu ile casus uçak filosunu gündeme taşıdı.
Resmi açıklamalara göre bu operasyon, ‘uyuşturucu ve terörle mücadele görevinin’ bir parçası.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetimine yakın Fox News’e yaptığı açıklamada “Kendi yarı küremizde hükümet kılığına girerek faaliyet gösteren bir kartelin olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Rubio, ayrıca Maduro’nun yakalanması için ödül olduğunu da hatırlattı.
‘Plan var, kapsamı belirsiz’
Karayipler’de, özellikle Porto Riko’ya konuşlandırılan F-35 savaş uçakları olmak üzere yoğunlaşan askeri varlık, New York Times’ın haberine göre ‘ABD’nin küçük tekneleri batırmanın ötesinde planları olabileceğini gösteriyor. Ancak operasyonun kapsamı belirsizliğini koruyor.’
‘Uyuşturucuyla mücadele için orantısız’
Şu anda sekiz savaş gemisinde görev yapan 4 bin 500 kişilik kuvveti yorumlayan Pentagon’un eski Güney Komutanlığı Başkanı Amiral James G. Stavridis şunları söyledi:
Bu büyük deniz gücü ve F-35 savaş uçaklarının Porto Riko’ya gönderilmesi uyuşturucuyla mücadele için orantısız bir güç. Bu, Maduro’ya yönelik ciddi bir rejim ya da davranış değişikliği sinyali.
‘ABD aynısını Panama’da yapmıştı’
Amerikalı askeri tarihçiler, ‘bu durumun 1989’da Panama’nın işgali gibi geçmiş ABD müdahalelerine benzer koşulları hatırlattığını’ söylüyor. O dönemde de ABD, uyuşturucu suçlamalarıyla Panama lideri Manuel Noriega’yı yakalamıştı.