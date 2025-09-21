https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/venezuellada-sivillere-askeri-egitim-abd-ile-gerilim-tirmaniyor-1099540486.html
Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor
21.09.2025
Venezüella'nın başkenti Caracas’ın en kalabalık bölgelerinden Petare’de ana caddeler kapatıldı. Askerler, sivillere silah kullanımı, maske takma ve ilk yardım gibi temel eğitimler verdi. Görüntülerde gruplar halinde toplanan gönüllülerin 'devrimci direniş' adı altında ders aldığı görüldü.Maduro’dan seferberlik çağrısı Venezüella yönetiminin geçtiğimiz hafta binlerce gönüllüyü kışlalara çağırdığı, bu kez ise eğitimlerin doğrudan mahallelere taşındığı bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinde benzer hazırlıkların yapıldığı ve sahil bölgelerinde balıkçı teknelerinin donanma gemileriyle birlikte hareket ettiği aktarıldı.Askeri yetkililerin açıklamalarına göre eğitimlerin amacı, Venezüella’nın petrol, altın ve elmas gibi doğal kaynaklarını savunmak. Caracas yönetimi, ABD’yi 'rejim değişikliği girişimi' ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmekle suçladı.ABD’den sert uyarı ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezüella’nın 'zorla ABD’ye gönderdiği' göçmenleri kabul etmemesi halinde 'hesaplanamaz sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi. Ancak bu tehdidin hangi adımları kapsadığı belirtilmedi.Öte yandan, Venezüella ordusunun Karayipler’deki La Orchila Adası’nda üç gün sürecek askeri tatbikat başlattığı kaydedildi. Tatbikatın, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı savaş gemileri ve nükleer denizaltıya yanıt niteliği taşıdığı bildirildi.
