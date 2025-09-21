https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/venezuellada-sivillere-askeri-egitim-abd-ile-gerilim-tirmaniyor-1099540486.html

Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor

Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Karayipler’deki konuşlanmasına karşılık Venezüella sokaklarında askeri eğitim verilmeye başlandığı aktarıldı. Trump’ın 'hesaplanamaz sonuçlar' uyarısı... 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T10:37+0300

2025-09-21T10:37+0300

2025-09-21T10:37+0300

dünya

abd

haberler

donald trump

venezuela

caracas

tatbikat

askeri tatbikat

donanma

nicolas maduro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099540268_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_76866b35d2ff902ad3daa99359b3e501.jpg

Venezüella'nın başkenti Caracas’ın en kalabalık bölgelerinden Petare’de ana caddeler kapatıldı. Askerler, sivillere silah kullanımı, maske takma ve ilk yardım gibi temel eğitimler verdi. Görüntülerde gruplar halinde toplanan gönüllülerin 'devrimci direniş' adı altında ders aldığı görüldü.Maduro’dan seferberlik çağrısı Venezüella yönetiminin geçtiğimiz hafta binlerce gönüllüyü kışlalara çağırdığı, bu kez ise eğitimlerin doğrudan mahallelere taşındığı bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinde benzer hazırlıkların yapıldığı ve sahil bölgelerinde balıkçı teknelerinin donanma gemileriyle birlikte hareket ettiği aktarıldı.Askeri yetkililerin açıklamalarına göre eğitimlerin amacı, Venezüella’nın petrol, altın ve elmas gibi doğal kaynaklarını savunmak. Caracas yönetimi, ABD’yi 'rejim değişikliği girişimi' ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmekle suçladı.ABD’den sert uyarı ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezüella’nın 'zorla ABD’ye gönderdiği' göçmenleri kabul etmemesi halinde 'hesaplanamaz sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi. Ancak bu tehdidin hangi adımları kapsadığı belirtilmedi.Öte yandan, Venezüella ordusunun Karayipler’deki La Orchila Adası’nda üç gün sürecek askeri tatbikat başlattığı kaydedildi. Tatbikatın, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı savaş gemileri ve nükleer denizaltıya yanıt niteliği taşıdığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/maduro-abd-venezuelada-rejim-degisikligi-planliyor-1099494701.html

venezuela

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, donald trump, venezuela, caracas, tatbikat, askeri tatbikat, donanma, nicolas maduro