Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor
Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Karayipler’deki konuşlanmasına karşılık Venezüella sokaklarında askeri eğitim verilmeye başlandığı aktarıldı. Trump’ın 'hesaplanamaz sonuçlar' uyarısı... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella'nın başkenti Caracas'ın en kalabalık bölgelerinden Petare'de ana caddeler kapatıldı. Askerler, sivillere silah kullanımı, maske takma ve ilk yardım gibi temel eğitimler verdi. Görüntülerde gruplar halinde toplanan gönüllülerin 'devrimci direniş' adı altında ders aldığı görüldü.Maduro'dan seferberlik çağrısı Venezüella yönetiminin geçtiğimiz hafta binlerce gönüllüyü kışlalara çağırdığı, bu kez ise eğitimlerin doğrudan mahallelere taşındığı bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinde benzer hazırlıkların yapıldığı ve sahil bölgelerinde balıkçı teknelerinin donanma gemileriyle birlikte hareket ettiği aktarıldı.Askeri yetkililerin açıklamalarına göre eğitimlerin amacı, Venezüella'nın petrol, altın ve elmas gibi doğal kaynaklarını savunmak. Caracas yönetimi, ABD'yi 'rejim değişikliği girişimi' ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmekle suçladı.ABD'den sert uyarı ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezüella'nın 'zorla ABD'ye gönderdiği' göçmenleri kabul etmemesi halinde 'hesaplanamaz sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi. Ancak bu tehdidin hangi adımları kapsadığı belirtilmedi.Öte yandan, Venezüella ordusunun Karayipler'deki La Orchila Adası'nda üç gün sürecek askeri tatbikat başlattığı kaydedildi. Tatbikatın, ABD'nin bölgeye konuşlandırdığı savaş gemileri ve nükleer denizaltıya yanıt niteliği taşıdığı bildirildi.
Venezüella’da sivillere askeri eğitim: ABD ile gerilim tırmanıyor

10:37 21.09.2025
© AP Photo / Jesus VargasVenezuela
Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Jesus Vargas
Abone ol
ABD’nin Karayipler’deki konuşlanmasına karşılık Venezüella sokaklarında askeri eğitim verilmeye başlandığı aktarıldı. Trump’ın 'hesaplanamaz sonuçlar' uyarısı sonrası ülkede tansiyon daha da yükseldi.
Venezüella'nın başkenti Caracas’ın en kalabalık bölgelerinden Petare’de ana caddeler kapatıldı. Askerler, sivillere silah kullanımı, maske takma ve ilk yardım gibi temel eğitimler verdi. Görüntülerde gruplar halinde toplanan gönüllülerin 'devrimci direniş' adı altında ders aldığı görüldü.

Maduro’dan seferberlik çağrısı

Venezüella yönetiminin geçtiğimiz hafta binlerce gönüllüyü kışlalara çağırdığı, bu kez ise eğitimlerin doğrudan mahallelere taşındığı bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinde benzer hazırlıkların yapıldığı ve sahil bölgelerinde balıkçı teknelerinin donanma gemileriyle birlikte hareket ettiği aktarıldı.
Askeri yetkililerin açıklamalarına göre eğitimlerin amacı, Venezüella’nın petrol, altın ve elmas gibi doğal kaynaklarını savunmak. Caracas yönetimi, ABD’yi 'rejim değişikliği girişimi' ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmekle suçladı.

ABD’den sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezüella’nın 'zorla ABD’ye gönderdiği' göçmenleri kabul etmemesi halinde 'hesaplanamaz sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi. Ancak bu tehdidin hangi adımları kapsadığı belirtilmedi.
Öte yandan, Venezüella ordusunun Karayipler’deki La Orchila Adası’nda üç gün sürecek askeri tatbikat başlattığı kaydedildi. Tatbikatın, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı savaş gemileri ve nükleer denizaltıya yanıt niteliği taşıdığı bildirildi.
