Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna'ya kayıplar verdirmeye devam ediyor
Rus ordusu, Ukrayna'ya kayıplar verdirmeye devam ediyor
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait imkan ve kabiliyetleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetlerde 1300'den fazla askerini daha yitirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük basın bültenine göre Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamında farklı cephelerde yürütülen taarruzlarda 1300'ün üzerinde Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna'nın İHA operatörü eğitim merkezlerini vuran Rus birlikler, Ukraynalı güçlerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki konuşlanma noktalarını da yerle bir etti.Rus hava savunma sistemleri, 4 güdümlü hava bombası, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 361 İHA'yı imha etti.
ukrayna
SON HABERLER
Rus ordusu, Ukrayna'ya kayıplar verdirmeye devam ediyor

Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait imkan ve kabiliyetleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetlerde 1300'den fazla askerini daha yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük basın bültenine göre Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamında farklı cephelerde yürütülen taarruzlarda 1300'ün üzerinde Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.

Ukrayna'nın İHA operatörü eğitim merkezlerini vuran Rus birlikler, Ukraynalı güçlerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki konuşlanma noktalarını da yerle bir etti.

Rus hava savunma sistemleri, 4 güdümlü hava bombası, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 361 İHA'yı imha etti.
