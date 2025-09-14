Ukrayna ordusu, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetlerde 1300'den fazla askerini daha yitirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük basın bültenine göre Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamında farklı cephelerde yürütülen taarruzlarda 1300'ün üzerinde Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.



Ukrayna'nın İHA operatörü eğitim merkezlerini vuran Rus birlikler, Ukraynalı güçlerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki konuşlanma noktalarını da yerle bir etti.



Rus hava savunma sistemleri, 4 güdümlü hava bombası, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 361 İHA'yı imha etti.