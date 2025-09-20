https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/macaristandan-abye-cagri-antifa-hareketi-teror-orgutu-ilan-edilsin-1099527528.html
Macaristan'dan AB'ye çağrı: Antifa hareketi terör örgütü ilan edilsin
Macaristan’dan AB’ye çağrı: Antifa hareketi terör örgütü ilan edilsin
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği'ne (AB) ABD'yi örnek alarak Antifa hareketini terör örgütü ilan etmesi çağrısında bulundu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Antifa hareketinin terör örgütü olarak ilan edilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdiği öğrenildi.MTI ajansının haberine göre mektupta, “Avrupa Birliği'ne, (ABD) örneğini izleyerek Antifa hareketini terör örgütleri listesine dahil etmesini, ayrıca bu hareketle bağlantılı grup ve kişilere karşı gerekli kısıtlayıcı tedbirleri devreye almasını tavsiye ediyorum. Kanaatimizce, ABD Başkanı'nın başkanlık kararnamesi böyle bir adım için uygun yasal zemini oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe Antifa hareketini 'büyük bir terör örgütü' ilan etmiş, ayrıca 'hareketi finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını güçlü şekilde tavsiye edeceğini' ifade etmişti.Trump’ın bu kararı, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası geldi. Beyaz Saray yetkilileri, 'sol grupların şiddeti körüklediğini' açıklamıştı.Antifa hareketi, açık kaynaklara göre merkezi olmayan ve resmi lideri veya genel merkezi bulunmayan bir sosyal hareket olarak biliniyor. Katılımcılarının 'aşırı sol görüşlü, anti-faşist bir çizgide' olduğu belirtiliyor.
14:05 20.09.2025 (güncellendi: 14:06 20.09.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’ne (AB) ABD'yi örnek alarak Antifa hareketini terör örgütü ilan etmesi çağrısında bulundu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Antifa hareketinin terör örgütü olarak ilan edilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdiği öğrenildi.
MTI ajansının haberine göre mektupta, “Avrupa Birliği'ne, (ABD) örneğini izleyerek Antifa hareketini terör örgütleri listesine dahil etmesini, ayrıca bu hareketle bağlantılı grup ve kişilere karşı gerekli kısıtlayıcı tedbirleri devreye almasını tavsiye ediyorum. Kanaatimizce, ABD Başkanı'nın başkanlık kararnamesi böyle bir adım için uygun yasal zemini oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe Antifa hareketini 'büyük bir terör örgütü' ilan etmiş, ayrıca 'hareketi finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını güçlü şekilde tavsiye edeceğini' ifade etmişti.
Trump’ın bu kararı, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası geldi. Beyaz Saray yetkilileri, 'sol grupların şiddeti körüklediğini' açıklamıştı.
Antifa hareketi, açık kaynaklara göre merkezi olmayan ve resmi lideri veya genel merkezi bulunmayan bir sosyal hareket olarak biliniyor. Katılımcılarının 'aşırı sol görüşlü, anti-faşist bir çizgide' olduğu belirtiliyor.