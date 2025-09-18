https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-antifayi-finanse-edenlerin-detayli-sekilde-sorusturulmasini-tavsiye-edecegim-1099460467.html
Trump: Antifa'yı finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını tavsiye edeceğim
Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Birçok ABD vatanseverine memnuniyetle duyuruyorum ki ANTIFA, hastalıklı, tehlikeli, radikal sol bir felaket olarak büyük bir terörist örgüt ilan ediliyor. Ayrıca, ANTIFA’yı finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını güçlü şekilde tavsiye edeceğim” açıklamasıyla dikkat çekti.
Suikast sonrası adımlar hızlandı
Trump’ın bu kararı, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası geldi. Beyaz Saray yetkilileri, 'sol grupların şiddeti körüklediğini' açıklamıştı.
Antifa hareketi, açık kaynaklara göre merkezi olmayan ve resmi lideri veya genel merkezi bulunmayan bir sosyal hareket olarak biliniyor. Katılımcılarının "aşırı sol görüşlü, anti-faşist bir çizgide" olduğu belirtiliyor.
Trump, birinci başkanlık döneminde de Antifa’yı terör örgütü ilan edeceğini söylemişti. Dönemin Adalet Bakanı William Barr ise Antifa’nın eylemlerini "iç terörizm” olarak tanımlamıştı. Ancak ABD yasalarında yerli gruplar için “terör örgütü ilanı” konusunda açık bir düzenleme bulunmuyor.
Trump, sadece Antifa ile sınırlı kalmayacağını da ima etti. Liberal sivil toplum kuruluşlarının vergi muafiyetlerini kaldırmayı gündeme getirdi. Ayrıca, Adalet Bakanı Pam Bondi ile görüşerek bu gruplara karşı RICO yasası (mafya örgütlenmelerine karşı kullanılan yasa) kapsamında dava açılabileceğini belirtti.