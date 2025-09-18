https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-antifayi-finanse-edenlerin-detayli-sekilde-sorusturulmasini-tavsiye-edecegim-1099460467.html

Trump: Antifa'yı finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını tavsiye edeceğim

Trump: Antifa'yı finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını tavsiye edeceğim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa hareketini 'büyük bir terör örgütü' ilan edeceğini açıkladı. Trump ayrıca "Ayrıca, ANTIFA’yı finanse edenlerin detaylı şekilde... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T10:24+0300

2025-09-18T10:24+0300

2025-09-18T10:24+0300

dünya

abd

haberler

donald trump

charlie kirk

william barr

abd

antifa

terör

terör örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_4443c77993718ceac6f9dbfdd1326255.png

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Birçok ABD vatanseverine memnuniyetle duyuruyorum ki ANTIFA, hastalıklı, tehlikeli, radikal sol bir felaket olarak büyük bir terörist örgüt ilan ediliyor. Ayrıca, ANTIFA’yı finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını güçlü şekilde tavsiye edeceğim” açıklamasıyla dikkat çekti.Suikast sonrası adımlar hızlandı Trump’ın bu kararı, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası geldi. Beyaz Saray yetkilileri, 'sol grupların şiddeti körüklediğini' açıklamıştı. Antifa nedir? Antifa hareketi, açık kaynaklara göre merkezi olmayan ve resmi lideri veya genel merkezi bulunmayan bir sosyal hareket olarak biliniyor. Katılımcılarının "aşırı sol görüşlü, anti-faşist bir çizgide" olduğu belirtiliyor.İlk kez gündeme gelmiyor Trump, birinci başkanlık döneminde de Antifa’yı terör örgütü ilan edeceğini söylemişti. Dönemin Adalet Bakanı William Barr ise Antifa’nın eylemlerini "iç terörizm” olarak tanımlamıştı. Ancak ABD yasalarında yerli gruplar için “terör örgütü ilanı” konusunda açık bir düzenleme bulunmuyor.Trump, sadece Antifa ile sınırlı kalmayacağını da ima etti. Liberal sivil toplum kuruluşlarının vergi muafiyetlerini kaldırmayı gündeme getirdi. Ayrıca, Adalet Bakanı Pam Bondi ile görüşerek bu gruplara karşı RICO yasası (mafya örgütlenmelerine karşı kullanılan yasa) kapsamında dava açılabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trump-kraliyet-protokolunu-ihlal-etti-kral-charlesin-onune-gecti-1099452074.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, donald trump, charlie kirk, william barr, abd, antifa, terör, terör örgütü