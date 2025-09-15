https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-mutalaa-aciklandi-1099382046.html

Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı

Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada savcılık hotel sahipleri ve...

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık mütalaasını hazırladı.Esas hakkındaki mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi ve damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'le Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir için '78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralamak' suçlarından ceza talep edildi.Öte yandan, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu'yla kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında da 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırma istendi.

