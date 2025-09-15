Türkiye
Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı
Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada savcılık hotel sahipleri ve... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık mütalaasını hazırladı.Esas hakkındaki mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi ve damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'le Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir için '78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralamak' suçlarından ceza talep edildi.Öte yandan, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu'yla kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında da 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırma istendi.
Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı

18:24 15.09.2025 (güncellendi: 18:43 15.09.2025)
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada savcılık hotel sahipleri ve yöneticileri için ceza talebinde bulundu.
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık mütalaasını hazırladı.
Esas hakkındaki mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi ve damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'le Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir için '78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralamak' suçlarından ceza talep edildi.
Öte yandan, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu'yla kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında da 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırma istendi.
