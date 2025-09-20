https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/dede-ve-5-yasindaki-torununun-gosteri-ucusu-izleyenleri-heyecanlandirdi-1099530587.html

Dede ve 5 yaşındaki torununun gösteri uçuşu izleyenleri heyecanlandırdı

Dede ve 5 yaşındaki torununun gösteri uçuşu izleyenleri heyecanlandırdı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de 60 yaşındaki profesyonel akrobasi pilotu dede ile 5 yaşındaki torunun gösteri uçuşu izleyenleri heyecanlandırdı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T17:14+0300

2025-09-20T17:14+0300

2025-09-20T17:14+0300

yaşam

eskişehir

uçuş

uçuşlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099529963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0777775850633311bae4c9e2d329827b.jpg

Profesyonel akrobasi pilotu 60 yaşındaki Ali İsmet Öztürk ile 5 yaşındaki torunu Pars Şener'in gösteri uçuşu büyük heyecan yarattı. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösteriler, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde devam ediyor. Bu sene 10'uncu kez düzenlenen organizasyonda çeşitli gösteriler yapılıyor.Torunuyla uçtuAkrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kendisi gibi pilot olan kızı Semin Öztürk Şener'in oğlu 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile organizasyonda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Torunuyla ilk gösteri uçuşuna yine aynı organizasyonda geçen yıl imza atan Öztürk, Pars Şener ile 180 beygir gücündeki "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçakla gökyüzüne havalandı."Pars ve Dede Air Show" adıyla yapılan gösteriyle izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Dede Ali İsmet Öztürk, unutamayacağı bir gösteri daha yaptıklarını belirterek, "Bir dede olarak torunumla uçmak çok müthiş bir his. İnşallah sağlık el verdiği müddetçe devam ederiz. Çocuklar ileride arzu ettikleri şekilde geleceklerine karar verecekler. Biz sadece kanalize edebiliriz. Havacı olmak isterse bütün imkanlarımızda destek veririz." ifadelerini kullandı.Pars Şener de dedesiyle uçmanın keyifli olduğunu ve uçmayı da sevdiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/2-bin-yillik-sir-cozuldu-toprak-askerleriyle-unlu-cinin-ilk-imparatoru-huangin-olumsuzluk-iksiri-1099527674.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, uçuş, uçuşlar