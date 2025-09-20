https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/2-bin-yillik-sir-cozuldu-toprak-askerleriyle-unlu-cinin-ilk-imparatoru-huangin-olumsuzluk-iksiri-1099527674.html
2 bin yıllık sır çözüldü: 'Toprak askerleriyle' ünlü Çin'in ilk imparatoru Huang’ın ölümsüzlük iksiri resmen kanıtlandı
2 bin yıllık sır çözüldü: 'Toprak askerleriyle' ünlü Çin'in ilk imparatoru Huang’ın ölümsüzlük iksiri resmen kanıtlandı
Sputnik Türkiye
Çinli arkeologlar, Tibet Platosu’nda yaklaşık 2.100 yıl öncesine tarihlenen bir kaya yazıtı keşfetti. Yazıtta, Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T14:21+0300
2025-09-20T14:21+0300
2025-09-20T14:26+0300
yaşam
asya & pasifik
qin shi huang
çin
japonya
tibet
pekin üniversitesi
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
arkeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102281/92/1022819208_0:108:2900:1739_1920x0_80_0_0_631ef4ddfd4375723b21b5616a053ea2.jpg
Çinli arkeologlar, Qinghai eyaletindeki Gyaring Gölü yakınlarında, deniz seviyesinden 14 bin feet yüksekte yer alan antik bir kaya yazıtı ortaya çıkardı. 2020’de bulunan yazıt, “Beşinci derece büyük usta Yi”nin Çin Şi Huang tarafından Kunlun Dağı’na “yao” toplamak için gönderildiğini kaydediyor. “Yao” sözcüğü hem şifalı otlar ve mineralleri hem de efsanevi ölümsüzlük iksirini ifade edebiliyor.Tarihi seferin izleri: İmparatorun batıya da benzer bir sefer düzenlediğini ilk kez doğruluyorYazıt, imparatorluğun 37. yılında gerçekleşen seferde, ekibin göle kadar ulaştığını ve 40 mil ötedeki Kunlun Dağı’na yöneldiğini aktarıyor. Qin Shi Huang’ın, ölümsüzlük arayışıyla Japonya’ya da seferler gönderdiği biliniyordu. Ancak bu keşif, imparatorun batıya da benzer bir sefer düzenlediğini ilk kez doğruluyor.'Zorlu coğrafyada cesur keşif'Yazıtı 2020’de bulan Hou Guangliang, “Qin döneminde bu zorlu ve ıssız coğrafyaya ulaşmak olağanüstü bir cesaret gerektiriyordu” dedi. Yazıt, Çin’in en eski hanedanlıklarından biri döneminde Tibet Platosu’na yapılan keşiflerin somut kanıtı olarak öne çıkıyor.Otantiklik tartışmalarıKeşiften bu yana yazıtın sahte olup olmadığı tartışılıyordu. Ancak Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, yazının Qin hanedanlığına ait olduğunu duyurdu. Kullanılan “xiaozhuan” yazı stili ve taşın işlenme tekniği, dönemin özellikleriyle örtüşüyor. Ayrıca modern aletlerle yapılmış olma ihtimali de dışlandı.Akademik şüpheler sürüyorBuna rağmen bazı tarihçiler hâlâ şüphelerini dile getiriyor. Pekin Üniversitesi’nden tarih profesörü Xin Deyong, doğrulama raporlarının ve uzman isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Deyong, “Bu sadece hükümetin otoritesine bırakılacak bir mesele değil, akademik dünyanın da bilme hakkı vardır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/nevsehirde-milyonlarca-yillik-peri-bacasi-coktu-1099527421.html
çin
japonya
tibet
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102281/92/1022819208_72:0:2900:2121_1920x0_80_0_0_ef20a5df020abef6bf3da5dec90d320c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, qin shi huang, çin, japonya, tibet, pekin üniversitesi, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, yılsonu2025, çin şi huang
asya & pasifik, qin shi huang, çin, japonya, tibet, pekin üniversitesi, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, yılsonu2025, çin şi huang
2 bin yıllık sır çözüldü: 'Toprak askerleriyle' ünlü Çin'in ilk imparatoru Huang’ın ölümsüzlük iksiri resmen kanıtlandı
14:21 20.09.2025 (güncellendi: 14:26 20.09.2025)
Çinli arkeologlar, Tibet Platosu’nda yaklaşık 2.100 yıl öncesine tarihlenen bir kaya yazıtı keşfetti. Yazıtta, Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın “ölümsüzlük iksiri” arayışıyla Kunlun Dağı’na gönderdiği simyacı seferi anlatılıyor. Yazıtın otantikliği Çin’in Kültürel Miras İdaresi tarafından onaylandı.
Çinli arkeologlar, Qinghai eyaletindeki Gyaring Gölü yakınlarında, deniz seviyesinden 14 bin feet yüksekte yer alan antik bir kaya yazıtı ortaya çıkardı. 2020’de bulunan yazıt, “Beşinci derece büyük usta Yi”nin Çin Şi Huang tarafından Kunlun Dağı’na “yao” toplamak için gönderildiğini kaydediyor. “Yao” sözcüğü hem şifalı otlar ve mineralleri hem de efsanevi ölümsüzlük iksirini ifade edebiliyor.
Tarihi seferin izleri: İmparatorun batıya da benzer bir sefer düzenlediğini ilk kez doğruluyor
Yazıt, imparatorluğun 37. yılında gerçekleşen seferde, ekibin göle kadar ulaştığını ve 40 mil ötedeki Kunlun Dağı’na
yöneldiğini aktarıyor. Qin Shi Huang’ın
, ölümsüzlük arayışıyla Japonya’ya
da seferler gönderdiği biliniyordu. Ancak bu keşif, imparatorun batıya da benzer bir sefer düzenlediğini
ilk kez doğruluyor.
'Zorlu coğrafyada cesur keşif'
Yazıtı 2020’de bulan Hou Guangliang, “Qin döneminde bu zorlu ve ıssız coğrafyaya ulaşmak olağanüstü bir cesaret gerektiriyordu” dedi. Yazıt, Çin’in
en eski hanedanlıklarından biri döneminde Tibet Platosu’na yapılan keşiflerin somut kanıtı
olarak öne çıkıyor.
Keşiften bu yana yazıtın sahte olup olmadığı tartışılıyordu. Ancak Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, yazının Qin hanedanlığına ait olduğunu duyurdu. Kullanılan “xiaozhuan” yazı stili ve taşın işlenme tekniği, dönemin özellikleriyle örtüşüyor. Ayrıca modern aletlerle yapılmış olma ihtimali de dışlandı.
Akademik şüpheler sürüyor
Buna rağmen bazı tarihçiler hâlâ şüphelerini dile getiriyor. Pekin Üniversitesi’nden
tarih profesörü Xin Deyong, doğrulama raporlarının ve uzman isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Deyong, “Bu sadece hükümetin otoritesine bırakılacak bir mesele değil, akademik dünyanın da bilme hakkı vardır
” dedi.