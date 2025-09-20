https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/ab-drujba-boru-hatti-uzerinden-rusyadan-petrol-tedarikini-kisitlamayi-planliyor-1099532687.html

‘AB, Drujba boru hattı üzerinden Rusya'dan petrol tedarikini kısıtlamayı planlıyor’

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'dan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan petrol ithalatını kısıtlamayı değerlendirdiği öne sürüldü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rusya'dan yapılan petrol tedarikini sınırlamak için ticari önlemler almayı planlıyor. Bu boru hattı, özellikle Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlıyor.Haberde, "Birliğin yürütme organı, Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlayan 'Drujba' boru hattı üzerinden devam eden Rus petrol ithalatını analiz ediyor ve bu adım, tedariklerin durdurulmaması halinde öncelikle bu ithalatları etkileyecek" ifadelerine yer verildi.Söz konusu planın, AB’nin Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketi önerileriyle bağlantılı olmadığı belirtilen haberde, bu önlemlerin kabul edilmesi için tüm üye ülkelerin onayının gerekmediği, çoğunluğun desteğinin yeterli olacağı vurgulandı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'in kendilerini Rus enerji kaynaklarından mahrum bırakmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Szijjarto, Rus petrol ve gazı olmadan bu ülkelerin enerji ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmayacağını vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddederek büyük bir hata yaptığını, bu durumun Batı'yı daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa sürükleyeceğini savunuyor.

