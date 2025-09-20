Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/ab-drujba-boru-hatti-uzerinden-rusyadan-petrol-tedarikini-kisitlamayi-planliyor-1099532687.html
‘AB, Drujba boru hattı üzerinden Rusya'dan petrol tedarikini kısıtlamayı planlıyor’
‘AB, Drujba boru hattı üzerinden Rusya'dan petrol tedarikini kısıtlamayı planlıyor’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'dan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan petrol ithalatını kısıtlamayı değerlendirdiği öne sürüldü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T18:41+0300
2025-09-20T18:39+0300
dünya
avrupa birliği
ab
rusya
drujba petrol boru hattı
slovakya
macaristan
peter szijjarto
avrupa
bloomberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760497_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_6088cb25f911da054008763cec4d5639.jpg
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rusya'dan yapılan petrol tedarikini sınırlamak için ticari önlemler almayı planlıyor. Bu boru hattı, özellikle Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlıyor.Haberde, "Birliğin yürütme organı, Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlayan 'Drujba' boru hattı üzerinden devam eden Rus petrol ithalatını analiz ediyor ve bu adım, tedariklerin durdurulmaması halinde öncelikle bu ithalatları etkileyecek" ifadelerine yer verildi.Söz konusu planın, AB’nin Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketi önerileriyle bağlantılı olmadığı belirtilen haberde, bu önlemlerin kabul edilmesi için tüm üye ülkelerin onayının gerekmediği, çoğunluğun desteğinin yeterli olacağı vurgulandı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'in kendilerini Rus enerji kaynaklarından mahrum bırakmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Szijjarto, Rus petrol ve gazı olmadan bu ülkelerin enerji ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmayacağını vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddederek büyük bir hata yaptığını, bu durumun Batı'yı daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa sürükleyeceğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avrupa-komisyonu-ab-rus-petrolunun-ithalatina-yeni-kisitlamalar-getirmeyi-planlamiyor-1099529533.html
rusya
slovakya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760497_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f63dfb9c91c1db872634cf4d2d77a344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, rusya, drujba petrol boru hattı, slovakya, macaristan, peter szijjarto, avrupa, bloomberg
avrupa birliği, ab, rusya, drujba petrol boru hattı, slovakya, macaristan, peter szijjarto, avrupa, bloomberg

‘AB, Drujba boru hattı üzerinden Rusya'dan petrol tedarikini kısıtlamayı planlıyor’

18:41 20.09.2025
© Sputnik / Yegor YeremovDrujba petrol boru hattı
Drujba petrol boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Sputnik / Yegor Yeremov
Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'dan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan petrol ithalatını kısıtlamayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rusya'dan yapılan petrol tedarikini sınırlamak için ticari önlemler almayı planlıyor. Bu boru hattı, özellikle Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlıyor.
Haberde, "Birliğin yürütme organı, Macaristan ve Slovakya'ya petrol sağlayan 'Drujba' boru hattı üzerinden devam eden Rus petrol ithalatını analiz ediyor ve bu adım, tedariklerin durdurulmaması halinde öncelikle bu ithalatları etkileyecek" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu planın, AB’nin Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketi önerileriyle bağlantılı olmadığı belirtilen haberde, bu önlemlerin kabul edilmesi için tüm üye ülkelerin onayının gerekmediği, çoğunluğun desteğinin yeterli olacağı vurgulandı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'in kendilerini Rus enerji kaynaklarından mahrum bırakmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Szijjarto, Rus petrol ve gazı olmadan bu ülkelerin enerji ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmayacağını vurgulamıştı.
Moskova, Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddederek büyük bir hata yaptığını, bu durumun Batı'yı daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa sürükleyeceğini savunuyor.
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
DÜNYA
Avrupa Komisyonu: AB, Rus petrolünün ithalatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planlamıyor
16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала