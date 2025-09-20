https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avrupa-komisyonu-ab-rus-petrolunun-ithalatina-yeni-kisitlamalar-getirmeyi-planlamiyor-1099529533.html

Avrupa Komisyonu: AB, Rus petrolünün ithalatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planlamıyor

Avrupa Komisyonu: AB, Rus petrolünün ithalatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planlamıyor

Sputnik Türkiye

AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin 19. yaptırım paketinde Rus petrolünün ithalatını kısıtlayan yeni önlemlerin yer almadığını açıkladı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T16:48+0300

2025-09-20T16:48+0300

2025-09-20T16:46+0300

dünya

valdis dombrovskis

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ab

rusya

yaptırım

enerji

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080184688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c073a3eaf16d711bd76d1b08501695.jpg

Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin 19. yaptırım paketinde Rus petrol ithalatını kısıtlayacak yeni önlemlerin yer almayacağını belirtti.Dombrovskis, "19. yaptırım paketinin enerjiyle ilgili kısmı petrolden ziyade, sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili. Yani esasen, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının AB'ye ithalatının yasaklanması ve bu ithalattan kademeli olarak vazgeçilmesi için belirli bir süre öngörülüyor" dedi.Cuma günü Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar Rusya'dan AB ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını yasaklayan yeni bir dizi Rusya karşıtı önlem önerisini sunmuştu. AB ülkeleri bu paketin onaylanmasına ilişkin görüşmelere 26 Eylül'de başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/19-yaptirim-paketi-avrupa-komisyonundan-gecti-ukraynaya-kredi-temini-icin-dondurulmus-rus-1099511761.html

avrupa birliği

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

valdis dombrovskis, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)