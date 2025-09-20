https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avrupa-komisyonu-ab-rus-petrolunun-ithalatina-yeni-kisitlamalar-getirmeyi-planlamiyor-1099529533.html
Avrupa Komisyonu: AB, Rus petrolünün ithalatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planlamıyor
AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin 19. yaptırım paketinde Rus petrolünün ithalatını kısıtlayan yeni önlemlerin yer almadığını açıkladı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin 19. yaptırım paketinde Rus petrol ithalatını kısıtlayacak yeni önlemlerin yer almayacağını belirtti.Dombrovskis, "19. yaptırım paketinin enerjiyle ilgili kısmı petrolden ziyade, sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili. Yani esasen, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının AB'ye ithalatının yasaklanması ve bu ithalattan kademeli olarak vazgeçilmesi için belirli bir süre öngörülüyor" dedi.Cuma günü Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar Rusya'dan AB ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını yasaklayan yeni bir dizi Rusya karşıtı önlem önerisini sunmuştu. AB ülkeleri bu paketin onaylanmasına ilişkin görüşmelere 26 Eylül'de başlayacak.
