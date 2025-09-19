https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trumpin-tayvana-askeri-destegi-askiya-aldigi-iddiasi-cinle-ticari-anlasma-icin-1099487045.html
Trump’ın, Tayvan'a askeri desteği askıya aldığı iddiası: ‘Çin’le ticari anlaşma için’
Trump’ın, Tayvan'a askeri desteği askıya aldığı iddiası: ‘Çin’le ticari anlaşma için’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Çin’le kapsamlı bir ticaret anlaşması arayışına girerek Tayvan'a askeri desteği sürdürmeyi reddettiği belirtildi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T06:42+0300
2025-09-19T06:42+0300
2025-09-19T06:51+0300
dünya
abd
donald trump
tayvan
askeri yardım
çin
ticaret
anlaşma
washington post
abd kongresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_c145428872e3bc891077272fd7a0bcb3.jpg
The Washington Post gazetesinin adını açıklamadığı ABD’li yetkililerden aktardığına göre, Başkan Donald Trump, Tayvan’a askeri desteği askıya aldı.Gazetenin haberinde, “Konuyla ilgili bilgi sahibi beş kişinin bildirdiğine göre, Başkan Donald Trump, bir ticaret anlaşması ve Çin lideri Şi Cinping’le olası bir zirve için anlaşmaya çalışırken bu yaz Tayvan'a 400 milyon dolardan fazla askeri yardımı onaylamayı reddetti” ifadesi kullanıldı.Kaynaklara göre, insansız hava araçları ve mühimmat içeren söz konusu yardım paketi öncekilerden önemli ölçüde daha güçlü olacaktı. Beyaz Saray’dan gazeteye yapılan açıklamada, henüz nihai bir kararın verilmediği belirtildi.Haberde, Trump idaresinin Tayvan’a askeri yardımı tartıştığı ifade edilirken bazı yetkililerin, adanın İsrail ve Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi ABD'den silah satın alabileceğini savunduğu, diğerlerinin de Çin'in artan askeri gücü karşısında Tayvan’a askeri yardımı sürdürme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.ABD Kongresi, Beyaz Saray’a Tayvan’a 1 milyar dolara kadar askeri yardım sağlama yetkisi verdi. Bu finansman, her yıl Eylül ayında yıllık inceleme ve onaydan geçiyor.Pekin, Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. ‘Tek Çin’ ilkesi, Pekin’le diplomatik ilişki kurmak veya sürdürmek isteyen diğer ülkeler için ön koşul olarak sunuluyor.ABD bu kurala bağlı kalarak Tayvan’ın bağımsızlığını tanımıyor. Bununla birlikte ABD, Tayvan’la çeşitli alanlarda yakın ilişkileri sürdürerek adaya silah sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/fedin-faiz-indirimi-sonrasi-petrol-fiyatlari-abdde-ust-uste-iki-gun-dustu-1099486839.html
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_1346c0d7b99553d1d9b64e3601a12709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, tayvan, askeri yardım, çin, ticaret, anlaşma, washington post, abd kongresi
abd, donald trump, tayvan, askeri yardım, çin, ticaret, anlaşma, washington post, abd kongresi
Trump’ın, Tayvan'a askeri desteği askıya aldığı iddiası: ‘Çin’le ticari anlaşma için’
06:42 19.09.2025 (güncellendi: 06:51 19.09.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, Çin’le kapsamlı bir ticaret anlaşması arayışına girerek Tayvan'a askeri desteği sürdürmeyi reddettiği belirtildi.
The Washington Post gazetesinin adını açıklamadığı ABD’li yetkililerden aktardığına göre, Başkan Donald Trump, Tayvan’a askeri desteği askıya aldı.
Gazetenin haberinde, “Konuyla ilgili bilgi sahibi beş kişinin bildirdiğine göre, Başkan Donald Trump, bir ticaret anlaşması ve Çin lideri Şi Cinping’le olası bir zirve için anlaşmaya çalışırken bu yaz Tayvan'a 400 milyon dolardan fazla askeri yardımı onaylamayı reddetti” ifadesi kullanıldı.
Kaynaklara göre, insansız hava araçları ve mühimmat içeren söz konusu yardım paketi öncekilerden önemli ölçüde daha güçlü olacaktı. Beyaz Saray’dan gazeteye yapılan açıklamada, henüz nihai bir kararın verilmediği belirtildi.
Haberde, Trump idaresinin Tayvan’a askeri yardımı tartıştığı ifade edilirken bazı yetkililerin, adanın İsrail ve Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi ABD'den silah satın alabileceğini savunduğu, diğerlerinin de Çin'in artan askeri gücü karşısında Tayvan’a askeri yardımı sürdürme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.
ABD Kongresi, Beyaz Saray’a Tayvan’a 1 milyar dolara kadar askeri yardım sağlama yetkisi verdi. Bu finansman, her yıl Eylül ayında yıllık inceleme ve onaydan geçiyor.
Pekin, Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. ‘Tek Çin’ ilkesi, Pekin’le diplomatik ilişki kurmak veya sürdürmek isteyen diğer ülkeler için ön koşul olarak sunuluyor.
ABD bu kurala bağlı kalarak Tayvan’ın bağımsızlığını tanımıyor. Bununla birlikte ABD, Tayvan’la çeşitli alanlarda yakın ilişkileri sürdürerek adaya silah sağlıyor.