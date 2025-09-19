Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Fed'in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları ABD'de üst üste iki gün düştü
Fed’in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları ABD'de üst üste iki gün düştü
Sputnik Türkiye
Fed'in faiz indiriminin ardından, petrol piyasalarında WTI ve Brent fiyatları üst üste ikinci gün düşüş gösterdi.
ekonomi̇
abd
jerome powell
fed
merkez bankası
brent petrol
petrol
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaları hayal kırıklığına uğratan faiz indiriminin, ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağı yönündeki beklentilerin aksine, sadece mütevazı bir faiz indirimi yapmasıyla petrol fiyatları Perşembe günü ABD'de üst üste ikinci gün düştü.Petrol fiyatlarında üst üste iki düşüşNew York'ta işlem gören Ekim teslimatlı Batı Teksas Orta Vadeli Ham Petrol (WTI), yüzde 0.8 düşüşle varil başına 63.57 dolardan kapandı. WTI, Salı günü ise yüzde 0.6 düşmüştü. Piyasa katılımcıları, ABD petrol işlem seansının resmi kapanışından yaklaşık yarım saat önce gelen Fed faiz indirimine kısmen tepki gösterdi.Brent Petrol de gerilediLondra merkezli Brent ham petrolünün Kasım ayı sevkiyatı, ABD'nin resmi seansında yüzde 0.8 düşüşle varil başına 67.44 dolardan gerçekleşti. Brent petrol, bir önceki gün ise yüzde 0.8 düşüşle kapanmıştı.'Piyasalar Fed kararını önceden fiyatladı'Phillip Nova'nın kıdemli analisti Priyanka Sachdeva, petrol piyasalarının Fed'in Çarşamba günü açıkladığı 25 baz puanlık faiz indirimini zaten fiyatladığını, merkez bankası başkanı Jerome Powell'ın 'kötü niyetli mesajının' yardımcı olmadığını söyledi.Powell'dan net mesaj gelmediFed, Çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek Aralık ayından bu yana askıya alınan faiz indirimi döngüsüne devam etti. Powell, bu kararı zayıflayan işgücü piyasasına bağlayarak, 'işçi arzında çok az büyüme olduğunu, hatta hiç büyüme olmadığını' ve işgücüne olan talebin 'oldukça keskin bir şekilde azaldığını' belirtmişti.Powell, 2026 yılına kadar istikrarlı bir faiz indirimi sözü vermedi, hatta 50 baz puan veya daha fazla indirime onay verdiğini bile söylemedi ve Fed'in yönü belirlemek için gelecek verileri incelemesi gerekeceğini söyledi.
tr_TR
04:36 19.09.2025
Fed’in faiz indiriminin ardından, petrol piyasalarında WTI ve Brent fiyatları üst üste ikinci gün düşüş gösterdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaları hayal kırıklığına uğratan faiz indiriminin, ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağı yönündeki beklentilerin aksine, sadece mütevazı bir faiz indirimi yapmasıyla petrol fiyatları Perşembe günü ABD'de üst üste ikinci gün düştü.

Petrol fiyatlarında üst üste iki düşüş

New York'ta işlem gören Ekim teslimatlı Batı Teksas Orta Vadeli Ham Petrol (WTI), yüzde 0.8 düşüşle varil başına 63.57 dolardan kapandı. WTI, Salı günü ise yüzde 0.6 düşmüştü. Piyasa katılımcıları, ABD petrol işlem seansının resmi kapanışından yaklaşık yarım saat önce gelen Fed faiz indirimine kısmen tepki gösterdi.

Brent Petrol de geriledi

Londra merkezli Brent ham petrolünün Kasım ayı sevkiyatı, ABD'nin resmi seansında yüzde 0.8 düşüşle varil başına 67.44 dolardan gerçekleşti. Brent petrol, bir önceki gün ise yüzde 0.8 düşüşle kapanmıştı.

'Piyasalar Fed kararını önceden fiyatladı'

Phillip Nova'nın kıdemli analisti Priyanka Sachdeva, petrol piyasalarının Fed'in Çarşamba günü açıkladığı 25 baz puanlık faiz indirimini zaten fiyatladığını, merkez bankası başkanı Jerome Powell'ın 'kötü niyetli mesajının' yardımcı olmadığını söyledi.

Powell'dan net mesaj gelmedi

Fed, Çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek Aralık ayından bu yana askıya alınan faiz indirimi döngüsüne devam etti. Powell, bu kararı zayıflayan işgücü piyasasına bağlayarak, 'işçi arzında çok az büyüme olduğunu, hatta hiç büyüme olmadığını' ve işgücüne olan talebin 'oldukça keskin bir şekilde azaldığını' belirtmişti.
Powell, 2026 yılına kadar istikrarlı bir faiz indirimi sözü vermedi, hatta 50 baz puan veya daha fazla indirime onay verdiğini bile söylemedi ve Fed'in yönü belirlemek için gelecek verileri incelemesi gerekeceğini söyledi.
