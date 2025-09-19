Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/maduro-abd-venezuelada-rejim-degisikligi-planliyor-1099494701.html
Maduro: ABD, Venezüella’da rejim değişikliği planlıyor
Maduro: ABD, Venezüella’da rejim değişikliği planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Venezüella’da kukla rejim kurmayı planladığını söyleyen Maduro, güçlü bir devlete ve kararlı bir halka sahip olduklarını kaydetti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T10:11+0300
2025-09-19T10:43+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
abd
rejim değişikliği
karayip
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkede "kukla bir rejim kurmaya" ve "dünyanın en büyük petrol, doğalgaz ve altın rezervlerini" çalmaya çalıştığını söyledi.Maduro, Venezüella’nın bu planlara karşı koyacak "güçlü bir devlete, güçlü bir hükümete ve kararlı bir halka" sahip olduğunu söyledi.Halihazırda ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Venezüella karasularında, ‘Karayip Egemenliği 200’ adı verilen üç günlük tatbikat gerçekleştirdiğini kaydeden Maduro, ABD’nin asılsız bir şekilde Venezuela'yı uyuşturucu kartellerine yardım etmekle suçlayarak Karayipler'e “savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı” gönderdiğine dikkat çekti.ABD güçleri 3 Eylül'de Karayipler'de Venezüellalı Tren de Aragua örgütünün üyelerine saldırarak 11 kişiyi öldürmüştü. Venezüella buna karşılık olarak sınır bölgelerine silahlı kuvvetler ve milisler konuşlandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Eylül'de Venezüellalı ‘uyuşturucu teröristlerine’ karşı ikinci bir saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abd-senatosuna-filistini-tanima-tasarisi-sunuldu-1099493129.html
venezüella
karayip
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6dcb135001643bcf65d97e93e7ed383e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, abd, rejim değişikliği, karayip
venezüella, nicolas maduro, abd, rejim değişikliği, karayip

Maduro: ABD, Venezüella’da rejim değişikliği planlıyor

10:11 19.09.2025 (güncellendi: 10:43 19.09.2025)
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Abone ol
ABD’nin Venezüella’da kukla rejim kurmayı planladığını söyleyen Maduro, güçlü bir devlete ve kararlı bir halka sahip olduklarını kaydetti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkede "kukla bir rejim kurmaya" ve "dünyanın en büyük petrol, doğalgaz ve altın rezervlerini" çalmaya çalıştığını söyledi.
Maduro, Venezüella’nın bu planlara karşı koyacak "güçlü bir devlete, güçlü bir hükümete ve kararlı bir halka" sahip olduğunu söyledi.
Halihazırda ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Venezüella karasularında, ‘Karayip Egemenliği 200’ adı verilen üç günlük tatbikat gerçekleştirdiğini kaydeden Maduro, ABD’nin asılsız bir şekilde Venezuela'yı uyuşturucu kartellerine yardım etmekle suçlayarak Karayipler'e “savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı” gönderdiğine dikkat çekti.
ABD güçleri 3 Eylül'de Karayipler'de Venezüellalı Tren de Aragua örgütünün üyelerine saldırarak 11 kişiyi öldürmüştü. Venezüella buna karşılık olarak sınır bölgelerine silahlı kuvvetler ve milisler konuşlandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Eylül'de Venezüellalı ‘uyuşturucu teröristlerine’ karşı ikinci bir saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
DÜNYA
ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала