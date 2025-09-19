https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/maduro-abd-venezuelada-rejim-degisikligi-planliyor-1099494701.html

Maduro: ABD, Venezüella’da rejim değişikliği planlıyor

ABD’nin Venezüella’da kukla rejim kurmayı planladığını söyleyen Maduro, güçlü bir devlete ve kararlı bir halka sahip olduklarını kaydetti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkede "kukla bir rejim kurmaya" ve "dünyanın en büyük petrol, doğalgaz ve altın rezervlerini" çalmaya çalıştığını söyledi.Maduro, Venezüella’nın bu planlara karşı koyacak "güçlü bir devlete, güçlü bir hükümete ve kararlı bir halka" sahip olduğunu söyledi.Halihazırda ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Venezüella karasularında, ‘Karayip Egemenliği 200’ adı verilen üç günlük tatbikat gerçekleştirdiğini kaydeden Maduro, ABD’nin asılsız bir şekilde Venezuela'yı uyuşturucu kartellerine yardım etmekle suçlayarak Karayipler'e “savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı” gönderdiğine dikkat çekti.ABD güçleri 3 Eylül'de Karayipler'de Venezüellalı Tren de Aragua örgütünün üyelerine saldırarak 11 kişiyi öldürmüştü. Venezüella buna karşılık olarak sınır bölgelerine silahlı kuvvetler ve milisler konuşlandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Eylül'de Venezüellalı ‘uyuşturucu teröristlerine’ karşı ikinci bir saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

