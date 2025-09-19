https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abd-senatosuna-filistini-tanima-tasarisi-sunuldu-1099493129.html

ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu

ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu

19.09.2025

ABD’nin üst kanadı Senato’da bir ilk yaşandı. Senato’ya Filistin’i tanımaya yönelik bir tasarı sunuldu. Tasarı, Demokrat Partili üyeler tarafından hazırlandı.Tasarının metninde, “Başkanı, uluslararası hukuka ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak, silahsızlandırılmış Filistin devletini tanımaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.Oregon Senatörü Jeff Merkley’in sunduğu tasarıya Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Virginia Senatörü Tim Kaine, Vermont Senatörleri Bernie Sanders ve Peter Welch, Minnesota Senatörü Tina Smith, Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin ve Hawaii Senatörü Mazie Hirono destek verdiler.Merkley, “Filistin devletini tanımak, ABD'nin Filistinlilerin ve İsraillilerin özgürlük, onur ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etme yolunda atabileceği pratik bir adım olmanın yanı sıra, aynı zamanda yapılması gereken doğru şey” açıklamasında bulundu.Filistin Devleti, 147 ülke tarafından tanınıyor. ABD, 2024 yılında, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini veto etmişti. 2024 yılından bu yana İrlanda, Norveç, İspanya ve Ermenistan dahil 10 ülke daha Filistin’i tanımıştı.

