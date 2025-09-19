https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abd-senatosuna-filistini-tanima-tasarisi-sunuldu-1099493129.html
ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu
ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu’nun Demokrat Partili üyeleri, ülke liderine Filistin’i tanıma çağrısını içeren tasarıyı sundu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T09:51+0300
2025-09-19T09:51+0300
2025-09-19T09:50+0300
dünya
abd
abd kongresi
abd senatosu
abd demokrat parti
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080402079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d345c0f407adf0f9c8d4358070bdb2e.jpg
ABD’nin üst kanadı Senato’da bir ilk yaşandı. Senato’ya Filistin’i tanımaya yönelik bir tasarı sunuldu. Tasarı, Demokrat Partili üyeler tarafından hazırlandı.Tasarının metninde, “Başkanı, uluslararası hukuka ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak, silahsızlandırılmış Filistin devletini tanımaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.Oregon Senatörü Jeff Merkley’in sunduğu tasarıya Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Virginia Senatörü Tim Kaine, Vermont Senatörleri Bernie Sanders ve Peter Welch, Minnesota Senatörü Tina Smith, Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin ve Hawaii Senatörü Mazie Hirono destek verdiler.Merkley, “Filistin devletini tanımak, ABD'nin Filistinlilerin ve İsraillilerin özgürlük, onur ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etme yolunda atabileceği pratik bir adım olmanın yanı sıra, aynı zamanda yapılması gereken doğru şey” açıklamasında bulundu.Filistin Devleti, 147 ülke tarafından tanınıyor. ABD, 2024 yılında, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini veto etmişti. 2024 yılından bu yana İrlanda, Norveç, İspanya ve Ermenistan dahil 10 ülke daha Filistin’i tanımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/ab-rusyadan-deniz-urunleri-ithalatini-onemli-olcude-artirdi-1099491756.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080402079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48e0d613db69e384378ac727cc3de26b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd kongresi, abd senatosu, abd demokrat parti, filistin
abd, abd kongresi, abd senatosu, abd demokrat parti, filistin
ABD Senatosu'na Filistin'i tanıma tasarısı sunuldu
ABD Senatosu’nun Demokrat Partili üyeleri, ülke liderine Filistin’i tanıma çağrısını içeren tasarıyı sundu.
ABD’nin üst kanadı Senato’da bir ilk yaşandı. Senato’ya Filistin’i tanımaya yönelik bir tasarı sunuldu. Tasarı, Demokrat Partili üyeler tarafından hazırlandı.
Tasarının metninde, “Başkanı, uluslararası hukuka ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak, silahsızlandırılmış Filistin devletini tanımaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.
Oregon Senatörü Jeff Merkley’in sunduğu tasarıya Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Virginia Senatörü Tim Kaine, Vermont Senatörleri Bernie Sanders ve Peter Welch, Minnesota Senatörü Tina Smith, Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin ve Hawaii Senatörü Mazie Hirono destek verdiler.
Merkley, “Filistin devletini tanımak, ABD'nin Filistinlilerin ve İsraillilerin özgürlük, onur ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etme yolunda atabileceği pratik bir adım olmanın yanı sıra, aynı zamanda yapılması gereken doğru şey” açıklamasında bulundu.
Filistin Devleti, 147 ülke tarafından tanınıyor. ABD, 2024 yılında, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini veto etmişti. 2024 yılından bu yana İrlanda, Norveç, İspanya ve Ermenistan dahil 10 ülke daha Filistin’i tanımıştı.