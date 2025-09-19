https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/japon-arastirmacilar-inekleri-zebralar-gibi-boyayarak-ig-nobel-odulu-kazandi-1099517025.html

Japon araştırmacılar, inekleri zebralar gibi boyayarak Ig Nobel Ödülü kazandı

Japon araştırmacılar, inekleri zebralar gibi boyayarak Ig Nobel Ödülü kazandı

Sputnik Türkiye

Japon bir araştırma ekibi, inekleri siyah-beyaz çizgilerle boyamanın sinek ısırıklarını önleyip önleyemeyeceğini araştırdığı çalışmayla Ig Nobel Ödülü’ne layık... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T20:23+0300

2025-09-19T20:23+0300

2025-09-19T20:23+0300

dünya

japonya

inek

sivrisinek

sinek

araştırma

bilim

bilim kurulu

bilim insanları

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099516853_0:35:1536:899_1920x0_80_0_0_30b5ab490fe4a875f8201bf31cb7ad13.png

Japonya, inekleri zebra desenine boyayarak üst üste 19. kez Ig Nobel ödülü kazandı.Çalışmada, boyanan ineklerin bacak ve gövdelerinde sinek sayısının boyasız ineklere göre yarıdan fazla azaldığı ve sinek kovucu davranışlarının da azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, yöntemin ineklerde stresi azaltabileceğini ve pestisit kullanımına alternatif oluşturabileceğini belirtti. Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü’nden Kojima Tomoki, çalışmanın bir çiftçinin tavsiye istemesi üzerine başladığını ve zebraların çizgilerinden ilham aldıklarını söyledi. Kojima, yöntemin çevredeki pestisit direncini azaltabileceğini de vurguladı.Bu yıl toplam 10 araştırma ödüle layık görüldü; bunlar arasında narsistlere 'zeki' oldukları söylendiğinde ne tepki verdikleri ve kertenkelelerin hangi tür pizzayı tercih ettiğini inceleyen çalışmalar dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/sempanzeler-gunde-1-bardak-alkollu-icecege-esit-fermente-meyve-yiyor-1099516602.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, inek, sivrisinek, sinek, araştırma, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı