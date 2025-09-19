Japon araştırmacılar, inekleri zebralar gibi boyayarak Ig Nobel Ödülü kazandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/japon-arastirmacilar-inekleri-zebralar-gibi-boyayarak-ig-nobel-odulu-kazandi-1099517025.html
Japonya, inekleri zebra desenine boyayarak üst üste 19. kez Ig Nobel ödülü kazandı.Çalışmada, boyanan ineklerin bacak ve gövdelerinde sinek sayısının boyasız ineklere göre yarıdan fazla azaldığı ve sinek kovucu davranışlarının da azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, yöntemin ineklerde stresi azaltabileceğini ve pestisit kullanımına alternatif oluşturabileceğini belirtti. Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden Kojima Tomoki, çalışmanın bir çiftçinin tavsiye istemesi üzerine başladığını ve zebraların çizgilerinden ilham aldıklarını söyledi. Kojima, yöntemin çevredeki pestisit direncini azaltabileceğini de vurguladı.Bu yıl toplam 10 araştırma ödüle layık görüldü; bunlar arasında narsistlere 'zeki' oldukları söylendiğinde ne tepki verdikleri ve kertenkelelerin hangi tür pizzayı tercih ettiğini inceleyen çalışmalar dikkat çekti.
Japonya, inekleri zebra desenine boyayarak üst üste 19. kez Ig Nobel ödülü kazandı.
Çalışmada, boyanan ineklerin bacak ve gövdelerinde sinek sayısının boyasız ineklere göre yarıdan fazla azaldığı ve sinek kovucu davranışlarının da azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, yöntemin ineklerde stresi azaltabileceğini ve pestisit kullanımına alternatif oluşturabileceğini belirtti.
Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü’nden Kojima Tomoki, çalışmanın bir çiftçinin tavsiye istemesi üzerine başladığını ve zebraların çizgilerinden ilham aldıklarını söyledi. Kojima, yöntemin çevredeki pestisit direncini azaltabileceğini de vurguladı.
Bu yıl toplam 10 araştırma ödüle layık görüldü; bunlar arasında narsistlere 'zeki' oldukları söylendiğinde ne tepki verdikleri ve kertenkelelerin hangi tür pizzayı tercih ettiğini inceleyen çalışmalar dikkat çekti.