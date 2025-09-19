https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/sempanzeler-gunde-1-bardak-alkollu-icecege-esit-fermente-meyve-yiyor-1099516602.html
Şempanzeler günde 1 bardak alkollü içeceğe eşit fermente meyve yiyor
Şempanzeler günde 1 bardak alkollü içeceğe eşit fermente meyve yiyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmanın sonuçları şempanzelerin yedikleri meyvelerin içerdiği etanol nedeniyle günde yaklaşık bir alkollü içeceğe denk miktarda alkol tüketiyor. Detaylar haberde...
2025-09-19T19:54+0300
2025-09-19T19:54+0300
2025-09-19T19:55+0300
yaşam
şempanze
alkol
etanol
haberler
robert dudley
fildişi sahili
uganda
science advances
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099516448_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d3ae91232248383e695ee5c78dbc89ff.jpg
Şempanzelerin alkol tükettiğine dair bulgular uzun süredir bilim camiasında dolaşıyordu, ancak Çarşamba günü Science Advances dergisinde yayımlanan bu çalışma, tam olarak ne kadar tükettiklerini ölçmeye yönelik ilk girişim oldu.Araştırma yazarları, genetik olarak ‘yaşayan en yakın akrabalarımızın’ bu davranışını anlamanın, insanların alkol tüketimini açıklamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.Bu miktar yaklaşık 1.4 alkollü içeceğe eşit, hatta şempanzelerin daha düşük vücut ağırlığı dikkate alındığında, bir insanın günde 2.6 alkollü içecek tüketmesine denk.Çalışmanın yazarı California Üniversitesi’nden Robert Dudley, “Şempanzeler her gün vücut ağırlıklarının yüzde 5 ila yüzde10’unu olgun meyve şeklinde tüketiyor, bu nedenle düşük yoğunluklar bile kayda değer bir alkol dozu alıyorlar” dedi.‘Sarhoş maymun’ hipoteziDudley, ‘sarhoş maymun’ hipotezini ortaya atan isim olarak biliniyor. Ona göre insanların alkole olan eğilimi, ‘primatların olgun, şeker açısından zengin ve alkol içeren meyveleri arayıp tüketmeye yönelik kadim eğilimleriyle’ bağlantılı.Dudley’in hipotezi başlangıçta şüpheyle karşılandı, ancak bu çalışma da dahil zamanla artan kanıtlar primatologların maymun ve insansıların fermente meyve yediğini gözlemlemesiyle destek görmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdde-her-5-kisiden-biri-yapay-zeka-ile-romantik-iliski-yasiyor-1099514413.html
fildişi sahili
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099516448_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_165f9834b81ba991ffe0ebc1cfae8a09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şempanze, alkol, meyve, günde 1 bardak alkol
şempanze, alkol, meyve, günde 1 bardak alkol
Şempanzeler günde 1 bardak alkollü içeceğe eşit fermente meyve yiyor
19:54 19.09.2025 (güncellendi: 19:55 19.09.2025)
Yeni bir araştırmanın sonuçları şempanzelerin yedikleri meyvelerin içerdiği etanol nedeniyle günde yaklaşık bir alkollü içeceğe denk miktarda alkol tüketiyor.l
Şempanzelerin alkol tükettiğine dair bulgular uzun süredir bilim camiasında dolaşıyordu, ancak Çarşamba günü Science Advances dergisinde yayımlanan bu çalışma, tam olarak ne kadar tükettiklerini ölçmeye yönelik ilk girişim oldu.
Araştırma yazarları, genetik olarak ‘yaşayan en yakın akrabalarımızın’ bu davranışını anlamanın, insanların alkol tüketimini açıklamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Fildişi Sahili ve Uganda’daki iki şempanze grubunu gözlemleyen ve yedikleri meyveleri örnekleyen araştırma ekibi, günde yaklaşık 14 gram etanol tükettiklerini
tahmin ediyor.
Bu miktar yaklaşık 1.4 alkollü içeceğe eşit, hatta şempanzelerin daha düşük vücut ağırlığı dikkate alındığında, bir insanın günde 2.6 alkollü içecek tüketmesine denk.
Çalışmanın yazarı California Üniversitesi’nden Robert Dudley, “Şempanzeler her gün vücut ağırlıklarının yüzde 5 ila yüzde10’unu olgun meyve şeklinde tüketiyor, bu nedenle düşük yoğunluklar bile kayda değer bir alkol dozu alıyorlar” dedi.
Dudley, ‘sarhoş maymun’ hipotezini ortaya atan isim olarak biliniyor. Ona göre insanların alkole olan eğilimi, ‘primatların olgun, şeker açısından zengin ve alkol içeren meyveleri arayıp tüketmeye yönelik kadim eğilimleriyle’ bağlantılı.
Dudley’in hipotezi başlangıçta şüpheyle karşılandı, ancak bu çalışma da dahil zamanla artan kanıtlar primatologların maymun ve insansıların fermente meyve yediğini gözlemlemesiyle destek görmeye başladı.