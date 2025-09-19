https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/sempanzeler-gunde-1-bardak-alkollu-icecege-esit-fermente-meyve-yiyor-1099516602.html

Şempanzeler günde 1 bardak alkollü içeceğe eşit fermente meyve yiyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmanın sonuçları şempanzelerin yedikleri meyvelerin içerdiği etanol nedeniyle günde yaklaşık bir alkollü içeceğe denk miktarda alkol tüketiyor. Detaylar haberde...

Şempanzelerin alkol tükettiğine dair bulgular uzun süredir bilim camiasında dolaşıyordu, ancak Çarşamba günü Science Advances dergisinde yayımlanan bu çalışma, tam olarak ne kadar tükettiklerini ölçmeye yönelik ilk girişim oldu.Araştırma yazarları, genetik olarak ‘yaşayan en yakın akrabalarımızın’ bu davranışını anlamanın, insanların alkol tüketimini açıklamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.Bu miktar yaklaşık 1.4 alkollü içeceğe eşit, hatta şempanzelerin daha düşük vücut ağırlığı dikkate alındığında, bir insanın günde 2.6 alkollü içecek tüketmesine denk.Çalışmanın yazarı California Üniversitesi’nden Robert Dudley, “Şempanzeler her gün vücut ağırlıklarının yüzde 5 ila yüzde10’unu olgun meyve şeklinde tüketiyor, bu nedenle düşük yoğunluklar bile kayda değer bir alkol dozu alıyorlar” dedi.‘Sarhoş maymun’ hipoteziDudley, ‘sarhoş maymun’ hipotezini ortaya atan isim olarak biliniyor. Ona göre insanların alkole olan eğilimi, ‘primatların olgun, şeker açısından zengin ve alkol içeren meyveleri arayıp tüketmeye yönelik kadim eğilimleriyle’ bağlantılı.Dudley’in hipotezi başlangıçta şüpheyle karşılandı, ancak bu çalışma da dahil zamanla artan kanıtlar primatologların maymun ve insansıların fermente meyve yediğini gözlemlemesiyle destek görmeye başladı.

