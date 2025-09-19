https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/gumus-altinin-tahtini-salladi-yeni-donem-dugun-takisi-olacak-1099499841.html

Gümüş, altının tahtını salladı: Yeni dönem düğün takısı olacak

Son 8 ayda yüzde 65 kazandıran gümüş, altının tahtını sallıyor. Sektör temsilcileri altına ulaşamayan küçük yatırımcının gümüşe yöneldiğini belirtirken... 19.09.2025

Yılbaşından beri gram fiyatı 36.4 liradan 55 liraya yükselen gümüş on bazında son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sektör temsilcileri gümüşe yatırımın arttığını belirtirken önümüzdeki dönemde gümüşün düğün takısı haline geleceğini belirtiyor. Altının alternatifi olduTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, gümüş sessiz yükselişini sürdürüyor. Altındaki hızlı yükselişle birlikte tasarruf yapanların gözdesi haline gelen gümüş, 2025'in ilk sekiz ayında yüzde 65'in üzerinde getiri sağladı. Bu durum kuyumcu vitrinlerine de yansıdı. Tezgâhlarda aynı altında olduğu gibi gramlık ve kilogramlık paketli ürünler olması dikkat çekiyor. Uzmanlar gümüşe olan ilginin 2 yıldır büyüyerek devam ettiğini, altının alternatifi olarak yastık altına girdiğini de belirtiyor.En çok 50 gramlık paketler ilgi görüyorGümüşe son dönemde erişimin kolaylaşması da yatırımcıların gümüşe yönelmesini sağlıyor. Birçok kuyumcu artık tıpkı altında olduğu gibi orijinal ambalajlı, sertifikalı ve barkodlu paketlerde gümüş satışı yapıyor. Bankalar ise yatırımcılara fiziki alım-satımın yanı sıra gümüş hesabı açma imkânı sunuyor.Bu kolaylıklar, özellikle küçük tasarruf sahiplerinin bütçesine uygun olan gümüşe olan ilgiyi katladı. Piyasa verilerine göre, en çok rağbet 50 gram (3.594 TL) ve 100 gramlık mini paketlerde görülüyor. Perakende satışlar ise 1 gramdan başlayıp 15 kilograma kadar çeşitlilik gösteriyor.Düğünlerde altın takının yerini alacakGümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, kültürel bir dönüşümün de parçası hâline geldiğini ifade eden kuyumcu Ayşe Öncel, “Altın fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşması, özellikle genç çiftleri ve aileleri alternatif arayışına itti. Gümüş, hem estetik görünümü hem de artan değeriyle bu boşluğu mükemmel şekilde dolduruyor. Düğün takılarında gümüşe yönelik ciddibir talep ve ilgi başladı. Bu tahmin uzak değil, seneye 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda, bileğinde zarif gümüş takıları sıkça göreceğiz. Bu, hem ekonomik hem de tarz açısından bir tercih hâline gelecek” dedi. Sahteciliğe karşı uyardıUzmanlar, alım yaparken en kritik konunun ayar olduğunun altını çiziyor. Kapalı Çarşı’da kuyum esnaflığı yapan Selim Danişoğlu da, "Altın piyasasında maalesef karşılaştığımız ayar oyunları, kaplama yöntemiyle yapılan sahtecilik veya ağırlık hileleri, gümüş piyasası için de geçerli. Yatırımcılarımız, mutlaka güvenilir, referanslı, sertifikalı satıcılardan ve bankalardan alım yapmalı. Kapı önünde, seyyar satıcıda herhangi bir denetimi olmayan yerlerde satılan ürünlere itibar edilmemeli. Aldıkları ürünün üzerindeki saflık damgasını ve satıcının kurumsal kimliğini mutlaka kontrol etmeliler” uyarısında bulundu.

