Firavunun 3 bin yıllık bileziği çalınmıştı: Tarihi eserin eritilip satıldığı ortaya çıktı

Firavunun 3 bin yıllık bileziği çalınmıştı: Tarihi eserin eritilip satıldığı ortaya çıktı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Kahire'deki Mısır Müzesi'nden kaybolan 3 bin yıllık altın bir bileziğin çalındığını ve eritildiğini açıkladı.

Mısır, 13 Eylül’de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasadan Üçüncü Ara Dönem’e ait altın bir bileziğin çalındığını açıklamıştı.Bakanlığa göre, müzedeki bir restorasyon uzmanı bileziği dokuz gün önce kasadan aldı. Kadının tanıdığı bir kuyumcuyla iletişime geçerek bileziği önce 3 bin 735 dolara, ardından bir altın işçisi aracılığıyla 4 bin 25 dolara sattığı tespit edildi. Altın işçisinin bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürün yaptığı belirlenirken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Bakanlık, şüphelilere karşı yasal işlem yapılacağını bildirdi.

