Türkiye
SON DAKİKA | Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/firavunun-3-bin-yillik-bilezigi-calinmisti-tarihi-eserin-eritilip-satildigi-ortaya-cikti-1099483562.html
Firavunun 3 bin yıllık bileziği çalınmıştı: Tarihi eserin eritilip satıldığı ortaya çıktı
Firavunun 3 bin yıllık bileziği çalınmıştı: Tarihi eserin eritilip satıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Mısır İçişleri Bakanlığı, Kahire’deki Mısır Müzesi’nden kaybolan 3 bin yıllık altın bir bileziğin çalındığını ve eritildiğini açıkladı. Bileziğin yaklaşık M.Ö... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T22:41+0300
2025-09-18T22:41+0300
dünya
mısır
antik mısır
altın
müze
anıt müze
firavun
firavunun laneti
kaçakçı
kaçakçılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099446941_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ed176dfb831efaa462c94a77a03450b6.jpg
Mısır, 13 Eylül’de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasadan Üçüncü Ara Dönem’e ait altın bir bileziğin çalındığını açıklamıştı.Bakanlığa göre, müzedeki bir restorasyon uzmanı bileziği dokuz gün önce kasadan aldı. Kadının tanıdığı bir kuyumcuyla iletişime geçerek bileziği önce 3 bin 735 dolara, ardından bir altın işçisi aracılığıyla 4 bin 25 dolara sattığı tespit edildi. Altın işçisinin bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürün yaptığı belirlenirken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Bakanlık, şüphelilere karşı yasal işlem yapılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/firavunun-paha-bicilemez-altin-bilezigi-kayboldu-1099447408.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099446941_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_65111f8ec49049bdd207cacdebb677fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mısır, antik mısır, altın, müze, anıt müze, firavun, firavunun laneti, kaçakçı, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
mısır, antik mısır, altın, müze, anıt müze, firavun, firavunun laneti, kaçakçı, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu

Firavunun 3 bin yıllık bileziği çalınmıştı: Tarihi eserin eritilip satıldığı ortaya çıktı

22:41 18.09.2025
© Fotoğraf : Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Fotoğraf : Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
Abone ol
Mısır İçişleri Bakanlığı, Kahire’deki Mısır Müzesi’nden kaybolan 3 bin yıllık altın bir bileziğin çalındığını ve eritildiğini açıkladı. Bileziğin yaklaşık M.Ö. 1.000 yıllarında hüküm süren Firavun Amenemope dönemine ait olduğu belirtildi.
Mısır, 13 Eylül’de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasadan Üçüncü Ara Dönem’e ait altın bir bileziğin çalındığını açıklamıştı.
Bakanlığa göre, müzedeki bir restorasyon uzmanı bileziği dokuz gün önce kasadan aldı. Kadının tanıdığı bir kuyumcuyla iletişime geçerek bileziği önce 3 bin 735 dolara, ardından bir altın işçisi aracılığıyla 4 bin 25 dolara sattığı tespit edildi.
Altın işçisinin bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürün yaptığı belirlenirken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Bakanlık, şüphelilere karşı yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
YAŞAM
Firavunun 'paha biçilemez' altın bileziği kayboldu
Dün, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала