Fenerbahçe Başkanı Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç’un Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye gönderilmesine karar verildi.Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç’un Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye gönderilmesine karar verildi.
Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.