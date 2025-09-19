Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Koç, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç’un Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye gönderilmesine karar verildi.Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Koç, PFDK'ye sevk edildi

00:15 19.09.2025
© AA / Ali AtmacaAli Koç
© AA / Ali Atmaca
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç’un Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye gönderilmesine karar verildi.
Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.
