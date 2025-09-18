https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/tff---fenerbahce-heyeti-gorusmesi-bitti-ali-koctan-ilk-aciklama-1099481056.html

TFF - Fenerbahçe heyeti görüşmesi bitti: Ali Koç'tan ilk açıklama

TFF - Fenerbahçe heyeti görüşmesi bitti: Ali Koç'tan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin ardından, gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Dünkü... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T20:47+0300

2025-09-18T20:47+0300

2025-09-18T20:48+0300

spor

türkiye

ali koç

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088445247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ac21d5bfdfd4558d5e69bbfbb50070b0.jpg

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’la Kadıköy’de 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+3’te gol yiyerek beraberliğe razı olurken, 90+7’deki pozisyonda penaltı bekledi. VAR incelemesinden ihlal çıkmayınca hakem Cihan Aydın maçı bitirdi. Kararlara tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç'la birlikte bugün TFF'yle görüştü.'Bu bir operasyondur'Koç, toplantı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Hakem atamaları ve VAR eleştirisiBaşkan Koç, son dönemde yapılan hakem atamalarına tepki göstererek, “Manuel bir atama ve Fenerbahçe'yle derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tuttuğu takım belli olan VAR hakemi!” ifadelerini kullandı. Koç, söz konusu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının büyük bir sorun olduğunu ve MHK’nın bu durumu en iyi bilen kurum olduğunu vurguladı.Koç ayrıca yabancı hakem ve VAR uygulamalarına değinerek, “Yabancı hakem hem maliyetli, hem de kalite konusu var. Yabancı VAR konusu bu sezon ciddi ciddi düşünülmeli! Ancak her maça üst düzey her maça gelecek yeterince hakem Avrupa'da yok!” dedi.Sınav, HTS kayıtları ve iddialarFenerbahçe yönetimi, Türkiye'deki hakem atama süreçleri ve sınavlarda usulsüzlük iddialarını da gündeme getirdi. Koç, bazı hakemlerin HTS kayıtlarının kendilerinde olduğunu ve hakemlere 'sınav sorularının manipüle edildiği' tehdidi yapıldığını öne sürdü. Ayrıca TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı’na atfedilen telefon mesajları üzerinden sınav sorularına yönlendirme iddiasının basına yansıdığını, bunun unutulmaması gerektiğini söyledi.Koç, “Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin geçen sene ayrıldı. Ancak etkileri bitmedi! Bu sene 9 hakem Süper Lig'e terfi etti ama bu hakemlerin hepsi Ahmet Şahin'e yakın! Bunların hepsini anlattık” diyerek, iddiaların detaylarını federasyona taşıdıklarını kaydetti.'Bunu namus davası yaptık'Ali Koç, MHK’de değişiklik yapılması gerektiğini savunarak, “MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim” ifadesini kullandı. Ayrıca seçim sürecine dair görüşmelerin izlendiğini, hazirandan beri MHK içinden bazı konuşmaların kayıt altına alındığını ve bunların ortaya çıkarılacağını belirtti.Koç, “Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz! Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız!” dedi.TFF’ye çağrı ve uyarıFenerbahçe Başkanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmede elindeki belgeleri sunduğunu, ancak kendisinin niyetinin ve ekibin güvenilirliğinin yeterince sorgulanmadığını söyledi.Koç, TFF’ye UEFA’ya hakem göndermeme önerisinde bulunarak “Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak” uyarısında bulundu.Federasyon ne cevap verecek?Koç, TFF Başkanı ve Başkan Vekili’nin kendilerini dinlediğini, federasyondan konuyu ciddiyetle incelemelerini beklediklerini ifade etti. “Onları bir iki gün bekleyeceğiz” diyen Koç, hakemlik müessesinin mevcut işleyişinin “kelle alacak şekilde yürütüldüğünü” savundu ve hakemlik sistemiyle ilgili kapsamlı soruşturmalar yapacaklarının sinyalini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fenerbahce-rivaya-gidiyor-ali-kocun-tffye-gidecegi-saati-duyurdular-1099467791.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ali koç, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem, hakem hataları, video yardımcı hakem (var)