https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/ab-rusyadan-deniz-urunleri-ithalatini-onemli-olcude-artirdi-1099491756.html

AB, Rusya’dan deniz ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı

AB, Rusya’dan deniz ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB), bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Rusya’dan deniz ürünleri ithalatını dörtte bir oranında artırdığı tespit edildi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T09:12+0300

2025-09-19T09:12+0300

2025-09-19T09:11+0300

ekonomi̇

avrupa birliği

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

rusya

deniz ürünleri

i̇thalat

almanya

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104223/08/1042230809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d2f79c58469f81af9cdb187bef5cc1f.jpg

Sputnik, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) AB’nin Rusya’dan ithalat rakamlarını inceledi.Eurostat verilerine göre, toplamda bu yılın ilk 7 ayında AB’nin Rusya’dan deniz ürünleri ithalatı 444 milyon euro’ya ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 daha fazla.Öte yandan Temmuz ayında ithalatta aylık ve yıllık bazda yüzde 3.4 oranında hafif bir görüldü ve Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaşarak 59.4 milyon euro’ya geriledi.Avrupalılar bu yıl Ruslardan en çok şu ürünleri satın aldı:Ayrıca 192 bin euro değerinde dondurulmuş yengeç ve 189 bin euro değerinde dondurulmuş mürekkep balığı ve kalamar ithal edildi.Rus deniz ürünlerini en çok ithal eden AB ülkeleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/dunya-bankasi-ukraynaya-imtiyazli-kredi-saglayarak-cifte-standart-uyguluyor-1099489159.html

rusya

almanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), rusya, deniz ürünleri, i̇thalat, almanya, polonya