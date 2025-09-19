https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/ab-rusyadan-deniz-urunleri-ithalatini-onemli-olcude-artirdi-1099491756.html
AB, Rusya’dan deniz ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı
AB, Rusya’dan deniz ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı
Avrupa Birliği'nin (AB), bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Rusya'dan deniz ürünleri ithalatını dörtte bir oranında artırdığı tespit edildi.
Sputnik, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) AB’nin Rusya’dan ithalat rakamlarını inceledi.Eurostat verilerine göre, toplamda bu yılın ilk 7 ayında AB’nin Rusya’dan deniz ürünleri ithalatı 444 milyon euro’ya ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 daha fazla.Öte yandan Temmuz ayında ithalatta aylık ve yıllık bazda yüzde 3.4 oranında hafif bir görüldü ve Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaşarak 59.4 milyon euro’ya geriledi.Avrupalılar bu yıl Ruslardan en çok şu ürünleri satın aldı:Ayrıca 192 bin euro değerinde dondurulmuş yengeç ve 189 bin euro değerinde dondurulmuş mürekkep balığı ve kalamar ithal edildi.Rus deniz ürünlerini en çok ithal eden AB ülkeleri şöyle:
