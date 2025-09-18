https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fenerbahce-rivaya-gidiyor-ali-kocun-tffye-gidecegi-saati-duyurdular-1099467791.html
Fenerbahçe Riva'ya gidiyor: Ali Koç'un TFF'ye gideceği saat belli oldu
Fenerbahçe Riva'ya gidiyor: Ali Koç'un TFF'ye gideceği saat belli oldu
Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saat 16.00'da TFF'nin Riva tesislerine gideceğini açıkladı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Ali Koç: FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç dün hakem kararlarına tepki göstermişti.
FIFA kokartı taktıkları hakemin yabancı dilinin olmadığını ifade eden Koç, "Bu sorunun ortadan kalkması için arzu niyet ve dirayet gerekli. Çok basit, 'casinoda' yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR direktörü olması nasıl kabul edilebilir? İyi niyetin olduğu yerde bu adam nasıl VAR direktörü yapılır? FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın. Bu inatlaşmaya gitmemesi için TFF başkanının iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım. Daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saat 16.00'da TFF'nin Riva tesislerine gideceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bugün saat 16:00'da TFF'ye gidecek.
Duyuruyu Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir."
Ali Koç: FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç dün hakem kararlarına tepki göstermişti.
FIFA kokartı taktıkları hakemin yabancı dilinin olmadığını ifade eden Koç, "Bu sorunun ortadan kalkması için arzu niyet ve dirayet gerekli. Çok basit, 'casinoda' yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR direktörü olması nasıl kabul edilebilir? İyi niyetin olduğu yerde bu adam nasıl VAR direktörü yapılır? FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın. Bu inatlaşmaya gitmemesi için TFF başkanının iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım. Daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.