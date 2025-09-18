https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fenerbahce-rivaya-gidiyor-ali-kocun-tffye-gidecegi-saati-duyurdular-1099467791.html

Fenerbahçe Riva'ya gidiyor: Ali Koç'un TFF'ye gideceği saat belli oldu

Fenerbahçe Riva'ya gidiyor: Ali Koç'un TFF'ye gideceği saat belli oldu

Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saat 16.00'da TFF'nin Riva tesislerine gideceğini açıkladı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bugün saat 16:00'da TFF'ye gidecek.Ali Koç TFF'ye gidiyorDuyuruyu Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapıldı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:Ali Koç: FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamınTrendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç dün hakem kararlarına tepki göstermişti.FIFA kokartı taktıkları hakemin yabancı dilinin olmadığını ifade eden Koç, "Bu sorunun ortadan kalkması için arzu niyet ve dirayet gerekli. Çok basit, 'casinoda' yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR direktörü olması nasıl kabul edilebilir? İyi niyetin olduğu yerde bu adam nasıl VAR direktörü yapılır? FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın. Bu inatlaşmaya gitmemesi için TFF başkanının iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım. Daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

