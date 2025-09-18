https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/sgk-uzmani-net-tarih-verdi-kademeli-emeklilik-gelecek-mi--1099468894.html

SGK uzmanı net tarih verdi: Kademeli emeklilik gelecek mi?

EYT sonrasında 'kademeli emeklilik' tartışmaları sürüyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin yolda olduğunu belirtirken, en erken 2027'de yasanın... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışan 'kademeli emeklilik' beklemeye başladı. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, SGK uzmanı İsa Karakaş, 'kademeli emeklilik gelir mi?' sorusunun yanıtını verdi. Karakaş'a göre, en erken 2027 yılında, seçimlere yakın bir dönemde yasa gündeme gelebilir. Neler kademeli emeklilik düzenlemesine dahil edilebilir?TGRT Haber’in canlı yayınında konuşan Karakaş, EYT döneminde olduğu gibi, askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi durumların da yeni kademeli emeklilik düzenlemesine dahil edilebileceğini söyledi. 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunda, kademeli sistem için yaklaşık 40 yıllık bir geçiş süreci planlanmıştı. Örneğin 2008 Mayıs’ta işe başlayan bir kişi, kademeli sisteme göre 2035 yılına kadar emekliliğini beklemek zorunda kalıyor. Bu da kademeli sistemde bir “çukur” etkisine neden oluyor.Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?SGK Uzmanı Karakaş, borçlanmalar dahil yaklaşık 4,3-4,4 milyon kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesinin, eşler ve çocuklar düşünüldüğünde toplamda 10 milyona yakın bir kitleyi ilgilendirdiğini belirtti. Bu büyüklükte bir düzenlemenin 2025 yılında çıkmasının mümkün olmadığı vurgulayan Karakaş, en erken 2027 yılında, seçimlere yakın bir dönemde yasanın gündeme geleceğini öngörüyor.

