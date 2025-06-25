https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/35-yasini-gecenler-memur-olabilir-mi-kademeli-emeklilik-ne-zaman-detaylar-belli-oldu-1097307052.html

35 yaşını geçenler memur olabilir mi? Kademeli emeklilik ne zaman? Detaylar belli oldu

35 yaşını geçenler memur olabilir mi? Kademeli emeklilik ne zaman? Detaylar belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni düzenlemeyle birlikte memur alımında 35 yaş sınırı getirildiği yönünde iddialar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T09:03+0300

2025-06-25T09:03+0300

2025-06-25T09:03+0300

ekonomi̇

memur

yaş sınırı

kademeli emeklilik

noyan doğan

adalet bakanlığı

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Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan “Memurlukta 35 yaş sınırı geldi mi?” sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrası yeniden gündeme oturdu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında bu soruya net açıklık getirdi.Sınırlama tüm memurları kapsamıyorDoğan yazısında, “Bu konuda yeni düzenleme yapıldı ve 16 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurumlarına girişteki yaş sınırı, pozisyona göre farklılık gösteriyordu. Yeni düzenleme ile kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ve diğer statülerde istihdam edilecek olanların 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor” dedi.Ancak bu düzenlemenin tüm memur alımlarını kapsamadığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:“Özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı, özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.”Bu açıklamaya göre, uzman yardımcılığı, müfettişlik, kontrolörlük gibi kariyer mesleklerde yaş sınırı aranacak.Adalet Bakanlığı’nda yaş şartı kaldırıldıYasa maddesinin yanlış yorumlandığına dikkat çeken Doğan, “Tüm memurlar için 35 yaş sınırı getirildi şeklinde yorumlandı. Oysa örneğin Adalet Bakanlığı, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle memur alımında 35 yaş şartını kaldırdı” diyerek, kamu kurumlarının farklı uygulamalarına işaret etti.Kademeli emeklilik şimdilik gündemde değilBir diğer tartışmalı konu ise kademeli emeklilik. Doğan, kademeli emeklilikle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “Sizin durumunuzda 7000 prim günü ve 60 yaş şartı geçerli. Bugün için kademeli emeklilik konusu gündemde değil” dedi.Eksik prim günlerinin borçlanılarak tamamlanması konusunda da uyarıda bulunan Doğan, “Borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağı bilinmiyor. Bu nedenle en sağlıklı yol, çalışmaya devam edip eksik primleri tamamlamak ya da isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmaktır” ifadelerini kullandı.

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memur, yaş sınırı, kademeli emeklilik, noyan doğan, adalet bakanlığı