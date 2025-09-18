https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/macaristan-rusyaya-yonelik-ab-yaptirimlari-birlik-icinde-bolunmeye-yol-aciyor-1099479759.html
Macaristan: Rusya’ya yönelik AB yaptırımları Birlik içinde bölünmeye yol açıyor
Macaristan: Rusya’ya yönelik AB yaptırımları Birlik içinde bölünmeye yol açıyor
AB’nin Rus turistlere yönelik tam giriş yasağı önerisi, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkelerin tepkisine neden oldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T19:45+0300
2025-09-18T19:45+0300
2025-09-18T19:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg
Daily News Hungary’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun Rus turistlerin AB’ye girişini tamamen yasaklama önerisi, bazı AB üyesi ülkelerde rahatsızlık yarattı. Özellikle Rus turistleri aktif olarak kabul eden İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Moskova’yla dostane ilişkileri olan Macaristan gibi ülkeler, bu tür katı yasaklara veto koyabilir.Söz konusu öneri, Moskova’ya karşı hazırlanan 19. yaptırım paketi kapsamında değerlendiriliyor. AB Komisyonu, üye ülkelerdeki memnuniyetsizlik nedeniyle iki seçenek üzerinde duruyor: İlki, bağlayıcı olmayan bir tavsiye yayınlayarak üye ülkeleri, yaz döneminde Rus turist sayısındaki artışın ardından turistik vize vermeyi kısıtlamaya çağırmak. İkincisi ise yaptırım paketi kapsamında turist girişine tam yasak getirilmesi; bu, hukuken bağlayıcı olsa da siyasi açıdan uygulanması daha zor bir seçenek.Komisyon verilerine göre, 2024 yılında 500 binden fazla Rus vatandaşı Schengen vizesi aldı; bu rakam, Ukrayna’daki çatışmalara rağmen geçen yıla göre önemli bir artış gösteriyor.AB’nin Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketi, Rus bankalarını, enerji ihracını ve bazı kişileri hedef alarak önceki yaptırımları tamamlayacak.
2025
