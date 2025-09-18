Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/macaristan-rusyaya-yonelik-ab-yaptirimlari-birlik-icinde-bolunmeye-yol-aciyor-1099479759.html
Macaristan: Rusya’ya yönelik AB yaptırımları Birlik içinde bölünmeye yol açıyor
Macaristan: Rusya’ya yönelik AB yaptırımları Birlik içinde bölünmeye yol açıyor
Sputnik Türkiye
AB’nin Rus turistlere yönelik tam giriş yasağı önerisi, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkelerin tepkisine neden oldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T19:45+0300
2025-09-18T19:43+0300
dünya
macaristan
ab
rusya
yaptırım
moskova
schengen
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg
Daily News Hungary’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun Rus turistlerin AB’ye girişini tamamen yasaklama önerisi, bazı AB üyesi ülkelerde rahatsızlık yarattı. Özellikle Rus turistleri aktif olarak kabul eden İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Moskova’yla dostane ilişkileri olan Macaristan gibi ülkeler, bu tür katı yasaklara veto koyabilir.Söz konusu öneri, Moskova’ya karşı hazırlanan 19. yaptırım paketi kapsamında değerlendiriliyor. AB Komisyonu, üye ülkelerdeki memnuniyetsizlik nedeniyle iki seçenek üzerinde duruyor: İlki, bağlayıcı olmayan bir tavsiye yayınlayarak üye ülkeleri, yaz döneminde Rus turist sayısındaki artışın ardından turistik vize vermeyi kısıtlamaya çağırmak. İkincisi ise yaptırım paketi kapsamında turist girişine tam yasak getirilmesi; bu, hukuken bağlayıcı olsa da siyasi açıdan uygulanması daha zor bir seçenek.Komisyon verilerine göre, 2024 yılında 500 binden fazla Rus vatandaşı Schengen vizesi aldı; bu rakam, Ukrayna’daki çatışmalara rağmen geçen yıla göre önemli bir artış gösteriyor.AB’nin Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketi, Rus bankalarını, enerji ihracını ve bazı kişileri hedef alarak önceki yaptırımları tamamlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/avrupada-kronik-ilac-sikintisi-hastalar-temel-tedavilere-ulasamiyor-1099449245.html
macaristan
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a922dbd016b70b5a45a793e9ab33e836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, ab, rusya, yaptırım, moskova, schengen, avrupa
macaristan, ab, rusya, yaptırım, moskova, schengen, avrupa

Macaristan: Rusya’ya yönelik AB yaptırımları Birlik içinde bölünmeye yol açıyor

19:45 18.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
AB’nin Rus turistlere yönelik tam giriş yasağı önerisi, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkelerin tepkisine neden oldu.
Daily News Hungary’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun Rus turistlerin AB’ye girişini tamamen yasaklama önerisi, bazı AB üyesi ülkelerde rahatsızlık yarattı. Özellikle Rus turistleri aktif olarak kabul eden İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Moskova’yla dostane ilişkileri olan Macaristan gibi ülkeler, bu tür katı yasaklara veto koyabilir.
Söz konusu öneri, Moskova’ya karşı hazırlanan 19. yaptırım paketi kapsamında değerlendiriliyor. AB Komisyonu, üye ülkelerdeki memnuniyetsizlik nedeniyle iki seçenek üzerinde duruyor: İlki, bağlayıcı olmayan bir tavsiye yayınlayarak üye ülkeleri, yaz döneminde Rus turist sayısındaki artışın ardından turistik vize vermeyi kısıtlamaya çağırmak. İkincisi ise yaptırım paketi kapsamında turist girişine tam yasak getirilmesi; bu, hukuken bağlayıcı olsa da siyasi açıdan uygulanması daha zor bir seçenek.
Komisyon verilerine göre, 2024 yılında 500 binden fazla Rus vatandaşı Schengen vizesi aldı; bu rakam, Ukrayna’daki çatışmalara rağmen geçen yıla göre önemli bir artış gösteriyor.
AB’nin Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketi, Rus bankalarını, enerji ihracını ve bazı kişileri hedef alarak önceki yaptırımları tamamlayacak.
İlaç, eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
DÜNYA
Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor
Dün, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала