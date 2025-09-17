https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/avrupada-kronik-ilac-sikintisi-hastalar-temel-tedavilere-ulasamiyor-1099449245.html
Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor
Avrupa Sayıştayı(ECA), hazırladığı yeni raporda, Avrupa’nın ilaç tedarikinde kronik bir krizle karşı karşıya olduğunu ve hastaların en temel tedavilere bile... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Sayıştayı(ECA) raporuna göre, özellikle antibiyotikler ve ağrı kesicilerde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunun nedeni olarak kırılgan tedarik zincirleri ve Asya’daki üreticilere aşırı bağımlılık gösterildi. Raporda, 2022 - 2024 arasında Avrupa genelinde 136 kritik ilacın ciddi biçimde tükendiği vurgulandı.Denetimi yöneten Klaus Heiner Lehne, “İlaç kıtlıkları hastalar için ağır sonuçlar doğurabilir, halk sağlığını tehlikeye atabilir ve ülkeler için yüksek maliyetlere yol açabilir” uyarısında bulundu. Eksiklikler yalnızca hastaları değil, doktorları, eczaneleri ve sağlık sistemlerini de zorlamakta.Stoklama çözüm mü, yeni sorun mu? Avrupa Komisyonu, gelecekteki krizlere karşı aşı ve ilaç stoklamayı planlıyor. Ancak uzmanlar, tek tek ülkelerin stok yapmasının diğer ülkelerde kıtlığı daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.Avrupa Sayıştayı, AB’nin hala iyi işleyen bir ilaç tedarik sistemi kuramadığını vurguluyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın ise krizler dışında sınırlı yetkiye sahip olması, çözümü daha da zorlaştırıyor.Komisyon, Çin ve Hindistan’a bağımlılığı azaltacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kabul edilmesi halinde bu düzenlemelerin krizi hafifletmesi bekleniyor.
