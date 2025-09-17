https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/avrupada-kronik-ilac-sikintisi-hastalar-temel-tedavilere-ulasamiyor-1099449245.html

Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor

Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Sayıştayı(ECA), hazırladığı yeni raporda, Avrupa’nın ilaç tedarikinde kronik bir krizle karşı karşıya olduğunu ve hastaların en temel tedavilere bile... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T19:20+0300

2025-09-17T19:20+0300

2025-09-17T19:20+0300

dünya

avrupa

asya

çin

avrupa komisyonu

eca (avrupa sayıştayı)

ab

hindistan

avrupa birliği

ilaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/08/1043538960_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d621474b7985810986012e422fac0f10.jpg

Avrupa Sayıştayı(ECA) raporuna göre, özellikle antibiyotikler ve ağrı kesicilerde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunun nedeni olarak kırılgan tedarik zincirleri ve Asya’daki üreticilere aşırı bağımlılık gösterildi. Raporda, 2022 - 2024 arasında Avrupa genelinde 136 kritik ilacın ciddi biçimde tükendiği vurgulandı.Denetimi yöneten Klaus Heiner Lehne, “İlaç kıtlıkları hastalar için ağır sonuçlar doğurabilir, halk sağlığını tehlikeye atabilir ve ülkeler için yüksek maliyetlere yol açabilir” uyarısında bulundu. Eksiklikler yalnızca hastaları değil, doktorları, eczaneleri ve sağlık sistemlerini de zorlamakta.Stoklama çözüm mü, yeni sorun mu? Avrupa Komisyonu, gelecekteki krizlere karşı aşı ve ilaç stoklamayı planlıyor. Ancak uzmanlar, tek tek ülkelerin stok yapmasının diğer ülkelerde kıtlığı daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.Avrupa Sayıştayı, AB’nin hala iyi işleyen bir ilaç tedarik sistemi kuramadığını vurguluyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın ise krizler dışında sınırlı yetkiye sahip olması, çözümü daha da zorlaştırıyor.Komisyon, Çin ve Hindistan’a bağımlılığı azaltacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kabul edilmesi halinde bu düzenlemelerin krizi hafifletmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/son-dakika-avrupa-birligi-israilli-ile-ticari-baglarin-kisitlanmasi-ve-bakanlara-yaptirim-icin-baskiyi-1099252251.html

asya

çin

hindistan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, asya, çin, avrupa komisyonu, eca (avrupa sayıştayı), ab, hindistan, avrupa birliği, ilaç, kıtlık