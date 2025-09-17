Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/avrupada-kronik-ilac-sikintisi-hastalar-temel-tedavilere-ulasamiyor-1099449245.html
Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor
Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Sayıştayı(ECA), hazırladığı yeni raporda, Avrupa’nın ilaç tedarikinde kronik bir krizle karşı karşıya olduğunu ve hastaların en temel tedavilere bile... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T19:20+0300
2025-09-17T19:20+0300
dünya
avrupa
asya
çin
avrupa komisyonu
eca (avrupa sayıştayı)
ab
hindistan
avrupa birliği
ilaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/08/1043538960_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d621474b7985810986012e422fac0f10.jpg
Avrupa Sayıştayı(ECA) raporuna göre, özellikle antibiyotikler ve ağrı kesicilerde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunun nedeni olarak kırılgan tedarik zincirleri ve Asya’daki üreticilere aşırı bağımlılık gösterildi. Raporda, 2022 - 2024 arasında Avrupa genelinde 136 kritik ilacın ciddi biçimde tükendiği vurgulandı.Denetimi yöneten Klaus Heiner Lehne, “İlaç kıtlıkları hastalar için ağır sonuçlar doğurabilir, halk sağlığını tehlikeye atabilir ve ülkeler için yüksek maliyetlere yol açabilir” uyarısında bulundu. Eksiklikler yalnızca hastaları değil, doktorları, eczaneleri ve sağlık sistemlerini de zorlamakta.Stoklama çözüm mü, yeni sorun mu? Avrupa Komisyonu, gelecekteki krizlere karşı aşı ve ilaç stoklamayı planlıyor. Ancak uzmanlar, tek tek ülkelerin stok yapmasının diğer ülkelerde kıtlığı daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.Avrupa Sayıştayı, AB’nin hala iyi işleyen bir ilaç tedarik sistemi kuramadığını vurguluyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın ise krizler dışında sınırlı yetkiye sahip olması, çözümü daha da zorlaştırıyor.Komisyon, Çin ve Hindistan’a bağımlılığı azaltacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kabul edilmesi halinde bu düzenlemelerin krizi hafifletmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/son-dakika-avrupa-birligi-israilli-ile-ticari-baglarin-kisitlanmasi-ve-bakanlara-yaptirim-icin-baskiyi-1099252251.html
asya
çin
hindistan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/08/1043538960_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6c7ad6bfbe00027a28268b3075d78ae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, asya, çin, avrupa komisyonu, eca (avrupa sayıştayı), ab, hindistan, avrupa birliği, ilaç, kıtlık
avrupa, asya, çin, avrupa komisyonu, eca (avrupa sayıştayı), ab, hindistan, avrupa birliği, ilaç, kıtlık

Avrupa’da kronik ilaç sıkıntısı: Hastalar temel tedavilere ulaşamıyor

19:20 17.09.2025
© AAİlaç, eczane
İlaç, eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA
Abone ol
Avrupa Sayıştayı(ECA), hazırladığı yeni raporda, Avrupa’nın ilaç tedarikinde kronik bir krizle karşı karşıya olduğunu ve hastaların en temel tedavilere bile ulaşmakta zorlandığını açıkladı.
Avrupa Sayıştayı(ECA) raporuna göre, özellikle antibiyotikler ve ağrı kesicilerde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunun nedeni olarak kırılgan tedarik zincirleri ve Asya’daki üreticilere aşırı bağımlılık gösterildi. Raporda, 2022 - 2024 arasında Avrupa genelinde 136 kritik ilacın ciddi biçimde tükendiği vurgulandı.
Denetimi yöneten Klaus Heiner Lehne, “İlaç kıtlıkları hastalar için ağır sonuçlar doğurabilir, halk sağlığını tehlikeye atabilir ve ülkeler için yüksek maliyetlere yol açabilir” uyarısında bulundu. Eksiklikler yalnızca hastaları değil, doktorları, eczaneleri ve sağlık sistemlerini de zorlamakta.

Stoklama çözüm mü, yeni sorun mu?

Avrupa Komisyonu, gelecekteki krizlere karşı aşı ve ilaç stoklamayı planlıyor. Ancak uzmanlar, tek tek ülkelerin stok yapmasının diğer ülkelerde kıtlığı daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.
Avrupa Sayıştayı, AB’nin hala iyi işleyen bir ilaç tedarik sistemi kuramadığını vurguluyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın ise krizler dışında sınırlı yetkiye sahip olması, çözümü daha da zorlaştırıyor.
Komisyon, Çin ve Hindistan’a bağımlılığı azaltacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kabul edilmesi halinde bu düzenlemelerin krizi hafifletmesi bekleniyor.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İsrail'e yaptırım hamlesi
10 Eylül, 11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала