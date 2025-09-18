Ekonomist Topkurulu: Dünya Bankası kuruluş amaçlarının dışında Ukrayna'ya kredi veriyor

“Bir başka soru: Ukrayna kimin için savaşıyor? Yüz binlerce gencini kaybetti, halkından binlerce insan öldü, altyapısı darmadağın oldu. Ukrayna kendi bağımsızlığı için değil, Batı için savaşıyor. Bu artık çok net. Buradan ikinci bir bakış açısı doğuyor: Savaşan bir devlete kredi mi verilir, yoksa bağış mı yapılır? Batı, kendi çıkarları için savaşan Ukrayna’ya kredi veriyor. Yani Ukrayna yense de yenilse de sonuçta borçlu olacak. Bu kredileri ödemesi mümkün mü? Elbette kolay değil. Üstelik sadece Dünya Bankası değil; Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkeler de Ukrayna’yı borçlandırıyor. Trump’ın “Ukrayna’nın nadir elementlerini istiyorum” demesi de bu yüzden. Ukrayna’nın yeraltı zenginlikleri şimdiden Batı tarafından zorla ele geçirilmiş durumda. Batı, Ukrayna’yı kendi için savaşan bir devlet olarak değil, cepheye sürülmüş bir araç olarak görüyor. Devlet kimliğini tanımıyor. Bu nedenle Lavrov’un işaret ettiği nokta çok önemli: Batı, Ukrayna’yı borçlandırarak aslında savaşı kaybettirmiştir. Ukrayna galip gelse bile mağlup durumdadır. Çünkü halkının, gençlerinin ve gelecek nesillerinin onlarca yıl boyunca ödeyeceği ağır bir borç yükü Atlantik sistemine bağlanmıştır.”