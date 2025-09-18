Ekonomist Topkurulu: Dünya Bankası kuruluş amaçlarının dışında Ukrayna'ya kredi veriyor
20:09 18.09.2025 (güncellendi: 20:42 18.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Dünya Bankası’nın Afrika kıtasına sağladığı krediden daha fazlasını Ukrayna’ya verdiğini ifade etti. Ekonomist Hakan Topkurulu Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin kuruluş amaçlarına aykırı olduğunu belirterek Batı’nın Ukrayna’yı borç batağına soktuğunu belirtti.
Rus basınına demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yla normal ekonomik ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunu ve bu nedenle de Ukrayna meselesini gündemden kaldırmak istediğini belirtti.
Lavrov açıklamasında Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya vermiş olduğu kredilere de değinerek, “Dünya Bankası, çatışmanın 3 yıllık döneminde, Kiev'e tüm Afrika ülkelerine verdiği toplam krediden onlarca kat daha fazla imtiyazlı kredi verdi” ifadelerini kullandı.
Lavrov’un açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımların maliyetini değerlendirerek bu çatışmaları bitirmek istediğini değerlendirerek “Amerika Birleşik Devletleri, Trump’ı başa getirerek dünya hegemonyasında yeni bir yöntem denemek istemektedir. Atlantik sistemi gerilese de, başında bulunan ABD bu hegemonyadan vazgeçmek istemiyor; yalnızca tarzını ve yöntemini değiştirerek sürdürmek istiyor. Trump da bu çerçevede Rusya-Ukrayna savaşını bitirmekten yana. Çünkü ABD, Ukrayna’ya çok büyük mali yardımlar yapmak zorunda kalıyor. Zira Ukrayna burada yalnızca bir araç, bir vekil devlet konumunda. Aslında Rusya, Ukrayna ile değil; başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi Atlantik sistemi ülkeleriyle savaşmaktadır. Ukrayna sadece bir görüntüdür, aradaki bir detaydır. ABD bu yolla Asya’yı yıkamayacağını anlamış durumda ve farklı bir yöntem denemek istiyor” yorumunu yaptı.
‘Dünya bankası kuruluş amacının dışına çıkıyor’
Dünya Bankası’nın verdiği krediler hakkında da değerlendireme yapan Ekonomist Topkurulu şunları belirtti:
“Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov diyor ki: Dünya Bankası, Afrika ülkelerine verdiği kredilerin onlarca katını Ukrayna’ya veriyor. Burada sorulması gereken ilk soru şudur: Dünya Bankası’nın kuruluş amacı nedir? Dünya Bankası ne için para verir? 1945 yılında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ile birlikte kurulan Dünya Bankası’nın amacı, kalkınmakta olan ülkelere kaynak sağlayarak onların gelişimini desteklemektir. IMF’nin görevi ise, dünya ticaretinde doların kullanımından doğabilecek döviz ve dış ticaret açıklarını kapatmak için devletlere kredi vermektir. Peki Ukrayna bugün kalkınmak için mi kredi kullanıyor? Hayır. Ukrayna savaşmak için kredi kullanıyor. Bu durumda Dünya Bankası, kuruluş amacının dışına çıkarak elindeki kaynakları –ki bu kaynakların içinde Türkiye’nin ve Rusya’nın katkıları da vardır– Ukrayna’ya, Rusya’ya karşı savaşsın diye veriyor. İşte asıl çelişki budur.”
'Batı Ukrayna’yı borçlandırıyor’
Ukrayna’ya sağlanan krediler ile Batı’nın destek vermek yerine, ülkeyi borçlandırmasına dikkat çeken Topkurulu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir başka soru: Ukrayna kimin için savaşıyor? Yüz binlerce gencini kaybetti, halkından binlerce insan öldü, altyapısı darmadağın oldu. Ukrayna kendi bağımsızlığı için değil, Batı için savaşıyor. Bu artık çok net. Buradan ikinci bir bakış açısı doğuyor: Savaşan bir devlete kredi mi verilir, yoksa bağış mı yapılır? Batı, kendi çıkarları için savaşan Ukrayna’ya kredi veriyor. Yani Ukrayna yense de yenilse de sonuçta borçlu olacak. Bu kredileri ödemesi mümkün mü? Elbette kolay değil. Üstelik sadece Dünya Bankası değil; Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkeler de Ukrayna’yı borçlandırıyor. Trump’ın “Ukrayna’nın nadir elementlerini istiyorum” demesi de bu yüzden. Ukrayna’nın yeraltı zenginlikleri şimdiden Batı tarafından zorla ele geçirilmiş durumda. Batı, Ukrayna’yı kendi için savaşan bir devlet olarak değil, cepheye sürülmüş bir araç olarak görüyor. Devlet kimliğini tanımıyor. Bu nedenle Lavrov’un işaret ettiği nokta çok önemli: Batı, Ukrayna’yı borçlandırarak aslında savaşı kaybettirmiştir. Ukrayna galip gelse bile mağlup durumdadır. Çünkü halkının, gençlerinin ve gelecek nesillerinin onlarca yıl boyunca ödeyeceği ağır bir borç yükü Atlantik sistemine bağlanmıştır.”