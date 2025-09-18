https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/lavrov-trump-rusyayla-normal-iliskiler-icin-ukrayna-konusunu-gundemden-kaldirmak-istiyor-1099473688.html

Lavrov: Trump, Rusya'yla normal ilişkiler için Ukrayna konusunu gündemden kaldırmak istiyor

Lavrov: Trump, Rusya'yla normal ilişkiler için Ukrayna konusunu gündemden kaldırmak istiyor

Trump'ın Ukrayna konusunda Batı'dan farklı düşündüğü belirten Lavrov, Rusya'nın ABD'yle diyaloğa devam edeceği mesajını verdi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yla normal ekonomik ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunu ve bu nedenle de Ukrayna meselesini gündemden kaldırmak istediğini belirtti.Rus basınına demeç veren Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da oluşturulan ve Rusya'yı çevrelemeyi ve zayıflatmayı amaçlayan 'anti-Rusya'nın' küresel gündemde ön plana kalması için elinde geleni yaptığını belirterek Trump'ın ise aksi yönde bir görüşe sahip olduğunu vurguladı. Lavrov, "Hissiyatıma göre, Trump yönetimi, bunun Biden ve ekibi tarafından suni şekilde oluşturulan ve mevcut yönetimin felsefesini yansıtmayan bir savaş olması nedeniyle, bu meseleyi gündemden kaldırmak istiyor. Normal ekonomik, teknolojik ve diğer işbirliği ilişkileri önündeki engelleri kaldırmak istiyorlar" dedi.'Rusya ve ABD diyaloğu sürdürmekten yana'

