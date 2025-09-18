Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov: Trump, Rusya'yla normal ilişkiler için Ukrayna konusunu gündemden kaldırmak istiyor
Lavrov: Trump, Rusya'yla normal ilişkiler için Ukrayna konusunu gündemden kaldırmak istiyor
Trump'ın Ukrayna konusunda Batı'dan farklı düşündüğü belirten Lavrov, Rusya'nın ABD'yle diyaloğa devam edeceği mesajını verdi.
ukrayna kri̇zi̇
rusya
abd
ukrayna
vladimir putin
donald trump
sergey lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yla normal ekonomik ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunu ve bu nedenle de Ukrayna meselesini gündemden kaldırmak istediğini belirtti.Rus basınına demeç veren Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da oluşturulan ve Rusya'yı çevrelemeyi ve zayıflatmayı amaçlayan 'anti-Rusya'nın' küresel gündemde ön plana kalması için elinde geleni yaptığını belirterek Trump'ın ise aksi yönde bir görüşe sahip olduğunu vurguladı. Lavrov, "Hissiyatıma göre, Trump yönetimi, bunun Biden ve ekibi tarafından suni şekilde oluşturulan ve mevcut yönetimin felsefesini yansıtmayan bir savaş olması nedeniyle, bu meseleyi gündemden kaldırmak istiyor. Normal ekonomik, teknolojik ve diğer işbirliği ilişkileri önündeki engelleri kaldırmak istiyorlar" dedi.'Rusya ve ABD diyaloğu sürdürmekten yana'
rusya, abd, ukrayna, vladimir putin, donald trump, sergey lavrov
Lavrov: Trump, Rusya'yla normal ilişkiler için Ukrayna konusunu gündemden kaldırmak istiyor

Trump'ın Ukrayna konusunda Batı'dan farklı düşündüğü belirten Lavrov, Rusya'nın ABD'yle diyaloğa devam edeceği mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yla normal ekonomik ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunu ve bu nedenle de Ukrayna meselesini gündemden kaldırmak istediğini belirtti.

Rus basınına demeç veren Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da oluşturulan ve Rusya'yı çevrelemeyi ve zayıflatmayı amaçlayan 'anti-Rusya'nın' küresel gündemde ön plana kalması için elinde geleni yaptığını belirterek Trump'ın ise aksi yönde bir görüşe sahip olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Hissiyatıma göre, Trump yönetimi, bunun Biden ve ekibi tarafından suni şekilde oluşturulan ve mevcut yönetimin felsefesini yansıtmayan bir savaş olması nedeniyle, bu meseleyi gündemden kaldırmak istiyor. Normal ekonomik, teknolojik ve diğer işbirliği ilişkileri önündeki engelleri kaldırmak istiyorlar" dedi.

'Rusya ve ABD diyaloğu sürdürmekten yana'

Moskova, Rusya ve ABD liderleri arasında kurulan diyaloğu sürdürmek istiyor ve Washington da bundan yana
Trump'ın Ukrayna'daki çözümün temposundan duyduğu hayal kırıklığı, kısmen hızlı çözümlere olan arzusuyla alakalı
Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasında bir sorun görmüyoruz
Alaska zirvesinden sonra Trump, ateşkesle ilgili ültimatom vermek yerine uzun vadeli çözümü savunmaya başladı ve ABD buna bağlı kalmaya devam ediyor
Rusya, Ukrayna konusunda ABD ile ilave temaslarda bulunacak
Trump, diğer Batılı liderlerin aksine, Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini ele alma ihtiyacını anlıyor
ABD, Ukrayna'da sahadaki gerçeklerin, bir bölgeyi 'ele geçirme' arzusuyla belirlenmediğini anlıyor
Witkoff, çıkar dengesi kurmaya açıkça odaklanmış durumda
Rusya'nın meşru güvenlik çıkarları güvence altına alınırsa, Moskova Ukrayna konusunda uzlaşma aramaya hazır
Trump, çözüme ulaşmak için Ukrayna'nın NATO hırsının bir kenara bırakılması gerektiğinin farkında olduğunu gösterdi
Dünya Bankası, çatışmanın 3 yıllık döneminde, Kiev'e tüm Afrika ülkelerine verdiği toplam krediden onlarca kat daha fazla imtiyazlı kredi verdi
