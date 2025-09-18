https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/diyanet-isleri-baskanligina-istanbul-il-muftusu-safi-arpagus-atandi-1099454743.html
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş atandı
Sputnik Türkiye
Görev süresi sona eren Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 18.09.2025
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.Safi Arpaguş kimdir?Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. Eğitim hayatına Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nde başlayan Prof. Dr. Arpaguş, 1985 yılında mezun olduktan sonra 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı.2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanını alan akademisyen, halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda görev yapıyor. Ayrıca İstanbul İl Müftülüğü görevini de 2021 yılından beri devam ediyor.
00:42 18.09.2025 (güncellendi: 00:44 18.09.2025)
Görev süresi sona eren Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. Eğitim hayatına Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nde başlayan Prof. Dr. Arpaguş, 1985 yılında mezun olduktan sonra 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı.
2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanını alan akademisyen, halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda görev yapıyor. Ayrıca İstanbul İl Müftülüğü görevini de 2021 yılından beri devam ediyor.