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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim Özel Programı'nda Atatürk'ü andı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim Özel Programı'nda Atatürk'ü andı
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı duada Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T01:17+0300
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türkiye
ali erbaş
atatürk
dua
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda yer alan isimlerden biri oldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 29 Ekim Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla devam etti. Erbaş burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Erbaş "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin de ruhlarını şad eyle" duasında bulundu.Ali Erbaş'a yaptığı dualarda Atatürk'e yer vermediği şeklinde eleştiriler yöneltiliyordu. Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamış ve sebeple tepkiye neden olmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı 29 Ekim Özel Programı'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti genel başkanları, yüksek yargı organlarının başkanları, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler de katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim Özel Programı'nda Atatürk'ü andı

01:17 30.10.2024 (güncellendi: 01:31 30.10.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı duada Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda yer alan isimlerden biri oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 29 Ekim Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla devam etti. Erbaş burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Erbaş "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin de ruhlarını şad eyle" duasında bulundu.
Ali Erbaş'a yaptığı dualarda Atatürk'e yer vermediği şeklinde eleştiriler yöneltiliyordu. Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamış ve sebeple tepkiye neden olmuştu.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı 29 Ekim Özel Programı'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti genel başkanları, yüksek yargı organlarının başkanları, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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