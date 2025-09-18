Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbasla-gorustu-1099478745.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas, Türk... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T18:25+0300
2025-09-18T18:25+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
filistin
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
filistin sorunu
filistin bayrağı
filistin yönetimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086850408_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_10023c7827742e6bdcceec5ef716ce49.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırladı.İki lider, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirterek, Katar’a saldırının bunun göstergesi olduğunu vurguladı.Erdoğan, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu ifade ederek, Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını söyledi. Ayrıca, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği verdi. Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/israil-guney-lubnanda-hizbullah-altyapisini-vuracagini-duyurdu-1099476120.html
türki̇ye
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086850408_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_214dd79b269f8515c500cf936e9e053e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin bayrağı, filistin yönetimi
recep tayyip erdoğan, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin bayrağı, filistin yönetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

18:25 18.09.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas, Türk ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırladı.
İki lider, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirterek, Katar’a saldırının bunun göstergesi olduğunu vurguladı.
Erdoğan, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu ifade ederek, Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını söyledi. Ayrıca, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği verdi. Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
İsrail ordusu Lübnan’ın sınırdaki beldelerini vurdu: Üç ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
DÜNYA
İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan’da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu
17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала