Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

18.09.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırladı.İki lider, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirterek, Katar’a saldırının bunun göstergesi olduğunu vurguladı.Erdoğan, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu ifade ederek, Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını söyledi. Ayrıca, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği verdi. Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

