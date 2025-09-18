İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan’da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/israil-guney-lubnanda-hizbullah-altyapisini-vuracagini-duyurdu-1099476120.html
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri altyapıyı hedef alacağını açıkladı. Ordu sözcüsü, saldırıların bölgedeki faaliyetlerini yeniden... 18.09.2025
İsrail, Güney Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı uyarısında bulundu.İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Mais el-Cebel, Kfar Tebnit ve Dibbine köylerindeki binalar için tahliye emri yayımladı.
17:16 18.09.2025 (güncellendi: 17:24 18.09.2025)
İsrail ordusu, güney Lübnan’daki Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef alacağını açıkladı. Ordu sözcüsü, saldırıların bölgedeki faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalışan Hizbullah’a karşılık olarak düzenleneceğini belirtti.
İsrail, Güney Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Mais el-Cebel, Kfar Tebnit ve Dibbine köylerindeki binalar için tahliye emri yayımladı.