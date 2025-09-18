Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/israil-guney-lubnanda-hizbullah-altyapisini-vuracagini-duyurdu-1099476120.html
İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan’da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu
İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan’da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu
İsrail ordusu, güney Lübnan’daki Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef alacağını açıkladı. Ordu sözcüsü, saldırıların bölgedeki faaliyetlerini yeniden... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail, Güney Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı uyarısında bulundu.İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Mais el-Cebel, Kfar Tebnit ve Dibbine köylerindeki binalar için tahliye emri yayımladı.
ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, lübnan savunma bakanlığı, lübnan dışişleri bakanlığı, lübnan i̇çişleri bakanlığı
İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan'da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu

17:16 18.09.2025 (güncellendi: 17:24 18.09.2025)
İsrail ordusu Lübnan'ın sınırdaki beldelerini vurdu: Üç ölü
İsrail ordusu Lübnan’ın sınırdaki beldelerini vurdu: Üç ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
İsrail ordusu, güney Lübnan’daki Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef alacağını açıkladı. Ordu sözcüsü, saldırıların bölgedeki faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalışan Hizbullah’a karşılık olarak düzenleneceğini belirtti.
İsrail, Güney Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Mais el-Cebel, Kfar Tebnit ve Dibbine köylerindeki binalar için tahliye emri yayımladı.
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: Tankların kente girdiği açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: BM ve ülkelerden peş peşe yaptırım kararları geliyor
16 Eylül, 02:21
