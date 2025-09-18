https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/baerbock-bm-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalari-cozmek-icin-calismalarina-devam-edecek-1099454325.html
Baerbock: BM, Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaları çözmek için çalışmalarına devam edecek
Baerbock: BM, Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaları çözmek için çalışmalarına devam edecek
BM 80. Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaların çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T00:34+0300
2025-09-18T00:34+0300
2025-09-18T00:32+0300
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, BM’nin Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaları çözme çabalarına devam edeceğini belirtti.Basın toplantısında konuşan Baerbock, “Şu an tam da pes etmediğimizi göstermek istediğimiz bir moment. BM’nin en önemli görevi olan barış ve güvenliği sağlama hedefinde her zamankinden daha kararlıyız” dedi.Baerbock’un bu açıklaması, Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaların çözüm perspektiflerine ilişkin bir soruya yanıt olarak geldi.Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eylül ayında gerçekleşecek Genel Kurul toplantıları kapsamında 150’den fazla ikili görüşme planladığını ve dünya liderlerini doğrudan diyaloğa teşvik edeceğini daha önce belirtmişti.
