BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kısıtlama önerilerine destek verdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin bazı üyeleri tarafından önerilen veto hakkını kısıtlama tekliflerine ‘sıcak baktığını’ belirtti.Guterres, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özellikle Fransa ve Birleşik Krallık’tan, veto hakkının, özellikle insan haklarının kitlesel ihlalleri veya benzeri dramatik durumlarda kısıtlanmasına yönelik öneriler geldi. Ben bu öneriye sıcak bakıyorum” dedi.Guterres, veto hakkının kısıtlanmasına ilişkin kararın yalnızca Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler tarafından alınabileceğini de sözlerine ekledi.
