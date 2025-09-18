Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/ali-koc-bugun-oynanan-mac-secim-oncesi-yapilmis-bir-operasyondur-1099454024.html
Ali Koç: Bugün oynanan maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur
Ali Koç: Bugün oynanan maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda oynanan maçın seçim öncesi yapılmış bir operasyon... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T00:22+0300
2025-09-18T00:23+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e86b0c29cbb0fb0f85fd4fd96e1d01b0.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımıyla Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.VAR hakemlerine yönelik değerledirme yapan Koç yabancı VAR hakemi isteklerini dile getirdi ve "Hata yapamaz dediler. Şimdi tavırlarını bekliyoruz" dedi.Söz konusu maçın bir operasyon olduğunu söyleyen Koç şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce-alanyaspor-karsisinda-puan-kaybetti-1099452685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b88d5407e74d815259fe3f88a29e5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, fenerbahçe, operasyon
ali koç, fenerbahçe, operasyon

Ali Koç: Bugün oynanan maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur

00:22 18.09.2025 (güncellendi: 00:23 18.09.2025)
© Bünyamin ÇelikAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Bünyamin Çelik
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda oynanan maçın seçim öncesi yapılmış bir operasyon olduğunu savundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımıyla Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
VAR hakemlerine yönelik değerledirme yapan Koç yabancı VAR hakemi isteklerini dile getirdi ve "Hata yapamaz dediler. Şimdi tavırlarını bekliyoruz" dedi.
Söz konusu maçın bir operasyon olduğunu söyleyen Koç şunları ifade etti:
"Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması, Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız."
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
SPOR
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti
Dün, 22:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала