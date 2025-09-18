https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/ali-koc-bugun-oynanan-mac-secim-oncesi-yapilmis-bir-operasyondur-1099454024.html
Ali Koç: Bugün oynanan maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur
Ali Koç: Bugün oynanan maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur
18.09.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımıyla Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.VAR hakemlerine yönelik değerledirme yapan Koç yabancı VAR hakemi isteklerini dile getirdi ve "Hata yapamaz dediler. Şimdi tavırlarını bekliyoruz" dedi.Söz konusu maçın bir operasyon olduğunu söyleyen Koç şunları ifade etti:
00:22 18.09.2025 (güncellendi: 00:23 18.09.2025)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda oynanan maçın seçim öncesi yapılmış bir operasyon olduğunu savundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımıyla Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
VAR hakemlerine yönelik değerledirme yapan Koç yabancı VAR hakemi isteklerini dile getirdi ve "Hata yapamaz dediler. Şimdi tavırlarını bekliyoruz" dedi.
Söz konusu maçın bir operasyon olduğunu söyleyen Koç şunları ifade etti:
"Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması, Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız."