Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce-alanyaspor-karsisinda-puan-kaybetti-1099452685.html
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 sona ererken, iki ekip... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T22:14+0300
2025-09-17T22:14+0300
spor
fenerbahçe
alanyaspor
süper lig
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099452372_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_fae565ecbfa8e4f219316916fab4141d.jpg
Süper Lig'in ertelenen maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kaldı.Fenerbahçe’nin gollerini 73. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Alanyaspor’un sayıları 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3’te Yusuf’tan geldi.Son dakika golüyle beraberliği yakalayan Alanyaspor, deplasmandan kritik bir puan çıkarmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ali-koc-hakan-calhanogluyla-yaptigi-transfer-gorusmesini-acikladi-aradim-gelir-misin-dedim-1099449059.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099452372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22b7d68774d262f1c5ff79041ff5d229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, alanyaspor, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
fenerbahçe, alanyaspor, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti

22:14 17.09.2025
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 sona ererken, iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'in ertelenen maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe’nin gollerini 73. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Alanyaspor’un sayıları 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3’te Yusuf’tan geldi.
Son dakika golüyle beraberliği yakalayan Alanyaspor, deplasmandan kritik bir puan çıkarmayı başardı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
SPOR
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала