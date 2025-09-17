https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce-alanyaspor-karsisinda-puan-kaybetti-1099452685.html
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında puan kaybetti
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 sona ererken, iki ekip... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Süper Lig'in ertelenen maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kaldı.Fenerbahçe’nin gollerini 73. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Alanyaspor’un sayıları 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3’te Yusuf’tan geldi.Son dakika golüyle beraberliği yakalayan Alanyaspor, deplasmandan kritik bir puan çıkarmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 sona ererken, iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'in ertelenen maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe’nin gollerini 73. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Alanyaspor’un sayıları 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3’te Yusuf’tan geldi.
Son dakika golüyle beraberliği yakalayan Alanyaspor, deplasmandan kritik bir puan çıkarmayı başardı.