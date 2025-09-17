https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/meteorolojiden-yagis-uyarisi-il-il-hava-durumu-1099422840.html

Meteoroloji'den yağış uyarısı: İl İl hava durumu

Meteoroloji 17 Eylül Çarşamba için hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un kuzeyi, Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış beklenirken; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak. Güney ve batı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Yapılan analizlere göre Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bölgeler:Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklığıMeteoroloji verilerine göre, güney ve batı illerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. İç ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.Rüzgar durumuRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

