Meteoroloji'den yağış uyarısı: İl İl hava durumu
Meteoroloji'den yağış uyarısı: İl İl hava durumu
Meteoroloji 17 Eylül Çarşamba için hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un kuzeyi, Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış beklenirken; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak. Güney ve batı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Yapılan analizlere göre Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bölgeler:Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklığıMeteoroloji verilerine göre, güney ve batı illerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. İç ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.Rüzgar durumuRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji'den yağış uyarısı: İl İl hava durumu

Meteoroloji (MGM) 17 Eylül Çarşamba için uyardı. Türkiye’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul’un kuzeyi, Batı Karadeniz, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin yağış alacak. Hava sıcaklığı güney ve batıda normallerin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak. Güney ve batı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Yapılan analizlere göre Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bölgeler:
Batı Karadeniz
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa
Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri
İstanbul’un kuzey ilçeleri
Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı

Meteoroloji verilerine göre, güney ve batı illerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. İç ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar durumu

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa – Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak

EGE

Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 31°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 34°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 35°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 31°C – Az bulutlu ve açık
Van: 26°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 36°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 34°C – Az bulutlu ve açık
