4 milyon dolar dolandırdı: Altın golf arabası aldı
ABD'de eski bir sağlık yöneticisi, kamu hastanesine bağlı bir hayır kurumundan 4 milyon dolar çalarak lüks harcamalarda kullandığını itiraf etti. Sanık, 20... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletinde, yüksek maaşlı eski bir sağlık yöneticisi, bir kamu hastane sistemine bağlı hayır kurumunu yaklaşık 10 yıl boyunca dolandırarak 4 milyon dolardan fazla para zimmetine geçirdiğini kabul etti.Federal savcılara göre, 52 yaşındaki Charmaine Gatlin, Miami-Dade Bölgesi sakinlerine bakım hizmeti sunan Jackson Sağlık Sistemi’nin bağış toplama kolu olan Jackson Health Foundation’ı 2014-2024 yılları arasında 4.3 milyon dolar dolandırdı. Altın golf arabası aldıGatlin, söz konusu parayı lüks harcamalarda kullandı. Harcamalar arasında, yaklaşık 15 bin 600 dolara satın alınan altın renkli bir golf arabası da yer aldı.Sahte fatura kullandıGatlin’in lüks harcamaları arasında Louis Vuitton, Gucci ve Apple ürünleri gibi markalar da yer aldı. Soruşturma kapsamında, Weston bölgesindeki 2.7 ila 3.4 milyon dolar değerindeki evine teslim edilen golf arabası için de sahte fatura kullandığı ortaya çıktı.20 yıl hapis söz konusuMayıs ayında tutuklanan ve ilk duruşmada suçsuz olduğunu iddia eden Gatlin, daha sonra suçunu kabul etti. Suçlamalar arasında 26 ayrı dolandırıcılık, beş kara para aklama ve bir komplo suçu yer alıyor. Gatlin, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
