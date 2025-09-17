Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranları ne durumda?

“Yüzde 2.69 oranlarından sonra faizlerdeki düşüşte rekabetin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Faizde bir düşüş süreci gelecektir. Özellikle yıl sonunda yüzde 2.50 seviyelerine doğru düşüşleri görmüş olacağız. Şu anda en düşük faiz seviyesi yüzde 2.69 diyebiliriz.

Bu oranı hem özel banka hem de bir kamu bankası veriyor. Oranlara baktığımızda 120 ay ya da 60 ay vadeli opsiyonlar var ama yüzde 2.69 faiz oranı daha çok 120 ay vade ile verilen taksit örnekleridir.

Bugün yüzde 2.69 üzerinden 1 milyon TL için bir kişi konut kredisi çekmek istediğinde 28 bin 60 liralık aylık geri ödemesi oluyor diyebiliriz."