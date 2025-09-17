https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/merkez-bankasi-faiz-indirimi-sonrasinda-konut-kredisi-faiz-oranlari-ne-durumda-1099426192.html
Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranları ne durumda?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın eylül ayındaki faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekti. Özel bankalarında faizler %3.00’ın altına inerken, en düşük oran %2.69 seviyesine geriledi.
2025-09-17T08:23+0300
2025-09-17T08:23+0300
2025-09-17T08:23+0300
ekonomi̇
merkez bankası
tl
konut kredisi
faiz oranları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090787959_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a67dffdccbd145adcc24734be2d76f8b.jpg
Uzmandan Kritik Değerlendirme
Konuya ilişkin Milliyet'e konut kredilerini değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerde düşüş sürecinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
Özelmacıklı, faiz indiriminin tüketiciye önemli avantaj sağladığını da belirterek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/altin-fed-faiz-karari-oncesinde-yeni-zirvesine-ulasti-1099422215.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090787959_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9a17cf39d5d648709235f751f204537a.jpg
konut kredisi faiz oranları, konut kredisi %2.69, banka kredi faizleri, kamu bankası kredi faizi, özel banka konut kredisi, düşük faizli kredi, 120 ay vade konut kredisi, 1 milyon tl konut kredisi
Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz indirimine devam etmesinin ardından, bankaların kredi faizlerinde de hareketlilik yaşandı. Yeni haftada hem özel hem de kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekmesi dikkat çekti.
Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz indirimine devam etmesiyle birlikte hafta başında bir özel banka, yüzde 2.89 olan konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69’a indirdi. Öte yandan bir kamu bankası da yüzde 2.79’dan verdiği konut kredisinde faizi yüzde 2.70 seviyesine çekti.
Şu anda birçok özel bankada faizlerin yüzde 3.00’ın altına gerilediği görülüyor. Piyasada yüzde 2.77, 2.79 ve 2.85 seviyelerinden kredi bulmak mümkün.
Uzmandan Kritik Değerlendirme
Konuya ilişkin Milliyet'e konut kredilerini değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerde düşüş sürecinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
“Yüzde 2.69 oranlarından sonra faizlerdeki düşüşte rekabetin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Faizde bir düşüş süreci gelecektir. Özellikle yıl sonunda yüzde 2.50 seviyelerine doğru düşüşleri görmüş olacağız. Şu anda en düşük faiz seviyesi yüzde 2.69 diyebiliriz.
Bu oranı hem özel banka hem de bir kamu bankası veriyor. Oranlara baktığımızda 120 ay ya da 60 ay vadeli opsiyonlar var ama yüzde 2.69 faiz oranı daha çok 120 ay vade ile verilen taksit örnekleridir.
Bugün yüzde 2.69 üzerinden 1 milyon TL için bir kişi konut kredisi çekmek istediğinde 28 bin 60 liralık aylık geri ödemesi oluyor diyebiliriz."
Özelmacıklı, faiz indiriminin tüketiciye önemli avantaj sağladığını da belirterek şöyle konuştu:
"Tüketici şu anda yüzde 3.00 seviyesinde kredi çekseydi aylık 30 bin 889 TL öderdi. Ancak yüzde 2.69 faiz oranından baktığımızda 28 bin 60 TL’ye geliyor. Aylık taksitlerde bu ödemelerin 2 bin 829 TL avantajlı olduğunu, 10 yıllık kredi dönemine baktığımızda da yıllık taksitlerde 33 bin 950 TL, 10 yılda ise yaklaşık 339 bin 500 TL’lik avantaj söz konusu."