Altın, Fed faiz kararı öncesinde yeni zirvesine ulaştı
Altın, doların değer kaybıyla güvenli liman talebinin artması sonucu ons başına 3 bin 700 doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. 17.09.2025
Yatırımcıların ABD dolarındaki düşüşe tepki olarak değerli metale ve diğer güvenli liman olarak adlandırılan varlıklara yönelmesiyle altın ons başına 3 bin 700 doların üzerine çıkarak yeni zirvesine ulaştı.Altın fiyatları, 2025'in başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Hem spot hem de vadeli işlemlerde yüzde 40'tan fazla değer kazanırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) zayıflayan işgücü piyasasını dengelemek için uzun vadeli bir faiz indirimi serisine zorlanacağı beklentileriyle dolar değer kaybetti. ABD dolarının altı ana para birimine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi, son seansta neredeyse iki ayın en düşük seviyesi olan 96.294'e geriledi.Fed, Çarşamba günü iki günlük politika toplantısının sonunda faiz oranlarına karar verecek. Merkez bankası, Aralık ayından bu yana ABD'deki temel kredi faiz oranlarını yüzde 4.25-4.5 aralığında sabit tutmuştu. Wall Street'teki çoğu analist, faiz indirimlerinin çeyrek puanlık bir indirimle başlamasını bekliyor, ancak ABD Başkan Donald Trump Fed'i daha fazlasını yapmaya zorluyor.
01:55 17.09.2025 (güncellendi: 01:57 17.09.2025)
