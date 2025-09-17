Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/japon-prensesi-mikasanin-tirnaklari-dikkat-cekti-turk-ve-japon-bayraklariyla-susledi-1099440935.html
Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi
Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de temaslarını sürdüren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T14:52+0300
2025-09-17T14:52+0300
yaşam
ziyaret
resmi ziyaret
türk bayrağı
japonya
japonya altes prensesi akiko mikasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099440048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e3326e9b9cbfd5f18d4c8c5026cb7c0.jpg
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Anıtkabir'i ziyaret eden Prenses Mikasa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezdi. Prenses Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti."Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret eden Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.Marcus Heykeli'ni incelediPrenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'dan eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı.Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.Türk ve Japon bayraklı tırnakları dikkat çektiPrenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/japonyada-100-yas-ustu-rekoru-100-yasinin-ustunde-100-binden-cok-insan-var-cogu-kadin-1099328158.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099440048_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_592f9477d57cde6d2dbe3bff38a4f370.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ziyaret, resmi ziyaret, türk bayrağı, japonya, japonya altes prensesi akiko mikasa
ziyaret, resmi ziyaret, türk bayrağı, japonya, japonya altes prensesi akiko mikasa

Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi

14:52 17.09.2025
© Harun ÖzalpJaponya Altes Prensesi Akiko Mikasa
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Harun Özalp
Abone ol
Türkiye'de temaslarını sürdüren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Anıtkabir'i ziyaret eden Prenses Mikasa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezdi. Prenses Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
© Harun ÖzalpJaponya Altes Prensesi Akiko Mikasa
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa
© Harun Özalp
"Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret eden Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Marcus Heykeli'ni inceledi

© Harun ÖzalpJaponya Altes Prensesi Akiko Mikasa
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa
© Harun Özalp
Prenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'dan eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı.
Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.
Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.
© Harun ÖzalpJaponya Altes Prensesi Akiko Mikasa
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa
© Harun Özalp

Türk ve Japon bayraklı tırnakları dikkat çekti

Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
Japan's then 114-year-old Misao Okawa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
YAŞAM
Japonya’da 100 yaş üstü rekoru: 100 yaşının üstünde 100 binden çok insan var, çoğu Kadın
12 Eylül, 17:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала