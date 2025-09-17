https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/japon-prensesi-mikasanin-tirnaklari-dikkat-cekti-turk-ve-japon-bayraklariyla-susledi-1099440935.html
Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi
Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de temaslarını sürdüren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T14:52+0300
2025-09-17T14:52+0300
2025-09-17T14:52+0300
yaşam
ziyaret
resmi ziyaret
türk bayrağı
japonya
japonya altes prensesi akiko mikasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099440048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e3326e9b9cbfd5f18d4c8c5026cb7c0.jpg
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Anıtkabir'i ziyaret eden Prenses Mikasa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezdi. Prenses Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti."Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret eden Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.Marcus Heykeli'ni incelediPrenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'dan eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı.Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.Türk ve Japon bayraklı tırnakları dikkat çektiPrenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/japonyada-100-yas-ustu-rekoru-100-yasinin-ustunde-100-binden-cok-insan-var-cogu-kadin-1099328158.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099440048_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_592f9477d57cde6d2dbe3bff38a4f370.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ziyaret, resmi ziyaret, türk bayrağı, japonya, japonya altes prensesi akiko mikasa
ziyaret, resmi ziyaret, türk bayrağı, japonya, japonya altes prensesi akiko mikasa
Japon Prensesi Mikasa'nın tırnakları dikkat çekti: Türk ve Japon bayraklarıyla süsledi
Türkiye'de temaslarını sürdüren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Anıtkabir'i ziyaret eden Prenses Mikasa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezdi. Prenses Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.
"Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret eden Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.
Marcus Heykeli'ni inceledi
Prenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'dan eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı.
Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.
Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.
Türk ve Japon bayraklı tırnakları dikkat çekti
Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.