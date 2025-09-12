https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/japonyada-100-yas-ustu-rekoru-100-yasinin-ustunde-100-binden-cok-insan-var-cogu-kadin-1099328158.html
Japonya’da 100 yaş üstü rekoru: 100 yaşının üstünde 100 binden çok insan var, çoğu Kadın
Dünyanın en uzun ömürlü toplumlarından biri olan Japonya’da 100 yaş üstü yaşayanların sayısı bu yıl rekor kırdı. Neredeyse 100 bin kişi artık 'asır kulübünde'... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
japonya
Dünyanın en uzun ömürlü toplumlarından biri olan Japonya’da 100 yaş üstü yaşayanların sayısı bu yıl rekor kırdı. Neredeyse 100 bin kişi artık 'asır kulübünde' ve bunların büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.
Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Eylül 2025 itibarıyla ülkede 99 bin 763 kişinin 100 yaş ve üzerinde olduğu açıklandı.
Geçen yıla göre 4 bin 600’den fazla artış kaydedilirken, bu kişilerden yaklaşık yüzde 88’inin kadın olması dikkat çekti.
Devletin her yıl 100 yaşına basanlara tebrik mektubu ve küçük hediyeler gönderdiği belirtilirken, en yaşlı Japon'un Osaka’da yaşayan 116 yaşındaki Tomiko Itooka olduğu belirlendi.
Uzun ömrün sırrı ve zorluklar
Uzmanlara göre Japonya’nın sırrı, sağlıklı beslenme ve güçlü sağlık sistemi. Araştırmacılar, Japonya'daki uzun yaşamı balık, pirinç, sebze ve soya ağırlıklı dengeli beslenmeye bağlarken, ortalama yaşam süresinin 84.5 yıl olduğu hatırlatıldı.
Ancak bu tablo aynı zamanda bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Doğum oranı rekor seviyede düşük; 2023’te sadece 727 bin bebek dünyaya geldi. Bunun da ülkeyi ciddi iş gücü açığı ve sosyal güvenlik yüküyle karşı karşıya bıraktığı açıklandı.