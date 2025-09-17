https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/israilin-turkiyeden-istedigi-tablet-siloam-yaziti-nedir-1099421653.html
İsrail'in Türkiye'den istediği tablet: Siloam Yazıtı nedir?
İsrail'in Türkiye'den istediği tablet: Siloam Yazıtı nedir?
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’teki bir toplantıda, 1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Siloam Yazıtı’nı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T00:50+0300
2025-09-17T00:50+0300
2025-09-17T00:50+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099421161_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4c9956402a39a2ea95302c22eb3df5ed.jpg
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen Siloam Yazıtı hakkında konuştu.1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan Siloam Yazıtı’nı istediğini belirten Netanyahu, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle eseri alamadığını iddia etti. Sosyal medyada gündem yaratan açıklama sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu açıklama yaptı. Afyoncu, yazıtın 1880 yılında Kudüs’teki Şiloah Tüneli’nde bulunduğunu ve Fenike alfabesiyle tünel duvarına kazındığını belirtti. Yazıtın, M.Ö. 8. yüzyılda Kidron Vadisi’nden Şiloah Havuzu’na yönlendirilen su kanalını anlattığını açıkladı.Afyoncu, yazıtın çıkarılırken kırıldığını ve 1882’de İstanbul’daki Müze-i Hümayun’a gönderildiğini, günümüzde ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilendiğini söyledi. Yazıtın tarihi önemi nedeniyle İsrailli yöneticilerin ve bilim insanlarının defalarca Türkiye’den talepte bulunduğunu belirten Afyoncu, 1998’de Netanyahu’nun dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan yazıtı istediğini ancak talebin kabul edilmediğini, 2007 ve 2022’de yapılan diğer taleplerin de reddedildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-cumhurbaskani-erdogani-hedef-aldi-kudus-bizim-sehrimiz-sayin-erdogan-bu-sizin-sehriniz-1099418096.html
türki̇ye
i̇srail
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099421161_54:0:587:400_1920x0_80_0_0_d111d5a6c9333ec3396011b578b7e09d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇stanbul, i̇stanbul arkeoloji müzesi
türkiye, ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇stanbul, i̇stanbul arkeoloji müzesi
İsrail'in Türkiye'den istediği tablet: Siloam Yazıtı nedir?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’teki bir toplantıda, 1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Siloam Yazıtı’nı talep ettiğini ancak Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle alamadığını öne sürdü; bu iddia sosyal medyada gündem oldu.
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen Siloam Yazıtı hakkında konuştu.
1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan Siloam Yazıtı’nı istediğini belirten Netanyahu, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle eseri alamadığını iddia etti.
Sosyal medyada gündem yaratan açıklama sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu açıklama yaptı. Afyoncu, yazıtın 1880 yılında Kudüs’teki Şiloah Tüneli’nde bulunduğunu ve Fenike alfabesiyle tünel duvarına kazındığını belirtti. Yazıtın, M.Ö. 8. yüzyılda Kidron Vadisi’nden Şiloah Havuzu’na yönlendirilen su kanalını anlattığını açıkladı.
Afyoncu, yazıtın çıkarılırken kırıldığını ve 1882’de İstanbul’daki Müze-i Hümayun’a gönderildiğini, günümüzde ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilendiğini söyledi. Yazıtın tarihi önemi nedeniyle İsrailli yöneticilerin ve bilim insanlarının defalarca Türkiye’den talepte bulunduğunu belirten Afyoncu, 1998’de Netanyahu’nun dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan yazıtı istediğini ancak talebin kabul edilmediğini, 2007 ve 2022’de yapılan diğer taleplerin de reddedildiğini aktardı.