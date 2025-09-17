https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/israilin-turkiyeden-istedigi-tablet-siloam-yaziti-nedir-1099421653.html

İsrail'in Türkiye'den istediği tablet: Siloam Yazıtı nedir?

İsrail'in Türkiye'den istediği tablet: Siloam Yazıtı nedir?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’teki bir toplantıda, 1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Siloam Yazıtı’nı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen Siloam Yazıtı hakkında konuştu.1998’de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan Siloam Yazıtı’nı istediğini belirten Netanyahu, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle eseri alamadığını iddia etti. Sosyal medyada gündem yaratan açıklama sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu açıklama yaptı. Afyoncu, yazıtın 1880 yılında Kudüs’teki Şiloah Tüneli’nde bulunduğunu ve Fenike alfabesiyle tünel duvarına kazındığını belirtti. Yazıtın, M.Ö. 8. yüzyılda Kidron Vadisi’nden Şiloah Havuzu’na yönlendirilen su kanalını anlattığını açıkladı.Afyoncu, yazıtın çıkarılırken kırıldığını ve 1882’de İstanbul’daki Müze-i Hümayun’a gönderildiğini, günümüzde ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilendiğini söyledi. Yazıtın tarihi önemi nedeniyle İsrailli yöneticilerin ve bilim insanlarının defalarca Türkiye’den talepte bulunduğunu belirten Afyoncu, 1998’de Netanyahu’nun dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’dan yazıtı istediğini ancak talebin kabul edilmediğini, 2007 ve 2022’de yapılan diğer taleplerin de reddedildiğini aktardı.

