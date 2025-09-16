https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-cumhurbaskani-erdogani-hedef-aldi-kudus-bizim-sehrimiz-sayin-erdogan-bu-sizin-sehriniz-1099418096.html
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Kudüs’te katıldığı bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T19:15+0300
2025-09-16T19:15+0300
2025-09-16T19:15+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
benyamin netanyahu
benjamin netanyahu
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye seslendi.ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-hitler-ile-ideolojik-acidan-adeta-akrabadir-1099405212.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_51d57cfeaca32a97637f3ebc3c1a96c3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, benjamin netanyahu, recep tayyip erdoğan
ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, benjamin netanyahu, recep tayyip erdoğan
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Kudüs’te katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye seslendi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.