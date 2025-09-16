https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-cumhurbaskani-erdogani-hedef-aldi-kudus-bizim-sehrimiz-sayin-erdogan-bu-sizin-sehriniz-1099418096.html

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Kudüs’te katıldığı bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye seslendi.ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.

