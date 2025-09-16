Türkiye
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Kudüs’te katıldığı bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye seslendi.ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.
ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, benjamin netanyahu, recep tayyip erdoğan
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Kudüs’te katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Netanyahu, Kudüs’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye seslendi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.
