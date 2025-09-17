Türkiye
İmkansız olduğu düşünülen enerji seviyelerinde sinyaller tespit etti: Mutlak sıfırdan geliyorlar
Zürih Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nin liderliğinde yürütülen QROCODILE (Quantum Resolution-Optimized Cryogenic Observatory for Dark matter Incident at Low Energy) deneyi, karanlık madde araştırmalarında çığır açtı. Süperiletken dedektörlerle yapılan ölçümlerde 0.11 elektron-volt seviyesindeki enerji sinyalleri tespit edilerek dünya rekoru kırıldı.Karanlık maddenin gizemiEvrenin yüzde 85'ini oluşturan karanlık madde, ışık yaymadığı ya da soğurmadığı için doğrudan gözlemlenemiyor. On yıllardır bilim insanları bu görünmez maddeye dair doğrudan kanıt bulmaya çalışıyor. QROCODILE deneyinin ilk sonuçları, özellikle "hafif" karanlık madde parçacıkları için umut verici sınırlar ortaya koydu.400 saatlik gözlemde sinyallerMutlak sıfıra yakın sıcaklıkta, 400 saatten uzun süren deneylerde birkaç açıklanamayan sinyal kaydedildi. Henüz bu olayların karanlık maddeye mi, yoksa kozmik ışınlar veya doğal arka plan radyasyonuna mı ait olduğu bilinmiyor. Ancak elde edilen sonuçlar, karanlık madde ile elektron ve atom çekirdekleri arasındaki etkileşimlere dair yeni üst sınırlar koydu.Yeni nesil deneylere hazırlıkQROCODILE'in en güçlü yanlarından biri, sinyallerin yönünü ölçme potansiyeli. Dünya'nın galaksi içinde hareketi nedeniyle karanlık madde parçacıklarının belli bir yönden gelmesi bekleniyor. Gelecekte yapılacak iyileştirmeler, karanlık madde sinyallerini arka plan gürültüsünden ayırmada kritik rol oynayabilir.NILE QROCODILE geliyorProjenin bir sonraki aşaması olan NILE QROCODILE, daha büyük dedektör dizileri ve daha güçlü koruma kalkanlarıyla yeraltında gerçekleştirilecek. Bu sayede kozmik ışınlardan korunarak daha düşük enerji seviyelerinde ölçümler yapılabilecek. Bilim insanları, bu çalışmalarla karanlık evrenin sırlarına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
İmkansız olduğu düşünülen enerji seviyelerinde sinyaller tespit etti: Mutlak sıfırdan geliyorlar

İsviçre ve İsrail’den bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen QROCODILE deneyi, karanlık madde arayışında tarihin en hassas sonuçlarını elde etti. Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda kaydedilen sinyaller, evrenin yüzde 85’ini oluşturan bu gizemli maddenin sırlarının çözülmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.
Zürih Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi’nin liderliğinde yürütülen QROCODILE (Quantum Resolution-Optimized Cryogenic Observatory for Dark matter Incident at Low Energy) deneyi, karanlık madde araştırmalarında çığır açtı. Süperiletken dedektörlerle yapılan ölçümlerde 0.11 elektron-volt seviyesindeki enerji sinyalleri tespit edilerek dünya rekoru kırıldı.

Karanlık maddenin gizemi

Evrenin yüzde 85’ini oluşturan karanlık madde, ışık yaymadığı ya da soğurmadığı için doğrudan gözlemlenemiyor. On yıllardır bilim insanları bu görünmez maddeye dair doğrudan kanıt bulmaya çalışıyor. QROCODILE deneyinin ilk sonuçları, özellikle “hafif” karanlık madde parçacıkları için umut verici sınırlar ortaya koydu.

400 saatlik gözlemde sinyaller

Mutlak sıfıra yakın sıcaklıkta, 400 saatten uzun süren deneylerde birkaç açıklanamayan sinyal kaydedildi. Henüz bu olayların karanlık maddeye mi, yoksa kozmik ışınlar veya doğal arka plan radyasyonuna mı ait olduğu bilinmiyor. Ancak elde edilen sonuçlar, karanlık madde ile elektron ve atom çekirdekleri arasındaki etkileşimlere dair yeni üst sınırlar koydu.

Yeni nesil deneylere hazırlık

QROCODILE’in en güçlü yanlarından biri, sinyallerin yönünü ölçme potansiyeli. Dünya’nın galaksi içinde hareketi nedeniyle karanlık madde parçacıklarının belli bir yönden gelmesi bekleniyor. Gelecekte yapılacak iyileştirmeler, karanlık madde sinyallerini arka plan gürültüsünden ayırmada kritik rol oynayabilir.

NILE QROCODILE geliyor

Projenin bir sonraki aşaması olan NILE QROCODILE, daha büyük dedektör dizileri ve daha güçlü koruma kalkanlarıyla yeraltında gerçekleştirilecek. Bu sayede kozmik ışınlardan korunarak daha düşük enerji seviyelerinde ölçümler yapılabilecek. Bilim insanları, bu çalışmalarla karanlık evrenin sırlarına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
